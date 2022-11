Ce cadouri se fac de Craciun? Descopera 6 idei populare in 2022

Se apropie momentul in care va trebui sa cauti cadoul perfect de Craciun? Am selectat pentru tine cateva sfaturi originale si distractive pentru a uimi pe toata lumea. Exista un timp si un loc pentru orice, chiar si pentru a face un cadou clasic. Dar Craciunul nu este unul dintre aceste momente. In timp ce unii oameni de pe lista ta de cadouri de Craciun ar putea prefera ceva mai traditional (de exemplu, bunicii sau un verisor adolescent greu de multumit), toti ceilalti s-au saturat sa primeasca fularele sau sosetele obisnuite.

Ce ar fi ca anul acesta sa oferi altceva, mai special, pentru casa si ingrijire, de exemplu? Asa ca, anul acesta, ai unda verde la creativitate!

Daca esti in cautarea unor idei originale si distractive de oferit de Craciun, am selectat pentru tine cateva cadouri perfecte potrivite pentru toata lumea, care iti vor uimi prietenii si familia. Sa vedem, asadar, 6 idei de cadouri populare in acest an!

1. Articole de bucatarie

Articolele de bucatarie sunt cele care ofera cea mai larga alegere cand vine vorba de cadouri pentru casa: este suficient sa ai o cunoastere minima a gusturilor celui care primeste cadoul, pentru a fi in siguranta. Pentru cei care iubesc sa gateasca, un set cu manusi si sort este o idee care nu se demodeaza niciodata. Pentru a face din acesta un cadou cu adevarat unic, le poti personaliza cu fotografiile preferate.

Sau poti alege ustensile de bucatarie deosebite, precum un set pentru gratar. Pentru cei carora le place sa se rasfete cu alte retete decat cele obisnuite, opteaza pentru farfurii speciale, precum seturile de tacamuri și boluri japoneze sau chinezesti, sau un aparat de gatit cu abur pentru cei care iubesc bucataria sanatoasa si dietetica. Toate acestea pot fi cadouri Craciun grozave!

2. Cumpara un cadou pentru living

Daca vrei sa optezi pentru ceva ce poate fi folosit in sufragerie, evita ornamentele obisnuite de Craciun sau lumanarile parfumate: in cele mai multe cazuri aceste cadouri sunt puse intr-un sertar si nu se mai folosesc niciodata. In schimb, cauta un ceas de perete dragut (daca destinatarii nu au deja unul) sau un puf care poate fi transformat intr-o ladita de depozitare. Mai ales daca familia in cauza are copii mici, aceasta este o idee grozava de decor si o modalitate de a-i ajuta pe cei mici sa colecteze jucariile! Desigur, exista si alte idei de cadouri pentru living, de la statuete la tot felul de decoratiuni ce pot fi folosite in tot restul anului.

Citeste si: Cristina Bălan, declarații despre momentele grele prin care a trecut după nașterea gemenilor ei cu sindromul Down- kfetele.ro

Citeste si: Cum arată soția lui Adrian Văncică, personajul Celentano din serialul „Las Fierbinți”- bzi.ro

3. Sanatatea in primul rand

Praful si aerul uscat care sunt create de incalzitoare pot provoca alergii, iar pericolul creste daca sunt fumatori in casa. O idee excelenta, asadar, este de a oferi un accesoriu precum un ionizator, capabil sa produca ioni negativi, facand aerul din casa mai respirabil, actionand impotriva poluarii active. Daca nu, poti alege un aparat pentru uleiuri aromatice, care imprastie permanent in casa un miros placut si imbietor.

4. Da lumina dormitorului

Schimbarea lampilor de noptiera sau a luminilor din dormitor poate da o noua vitalitate incaperii cuiva, schimbandu-i iluminarea si colorarea. Asa ca de ce sa nu oferi o lampa, ajutandu-ti prietenii sa schimbe mobila fara a cheltui prea mult? Daca nu ai timp sa mergi la un magazin specializat, te poti baza pe unul dintre numeroasele

magazine online unde vei gasi obiecte de tot felul, iar partea frumoasa este ca ti se trimit direct acasa. Daca nu vrei sa alegi lampi, poti alege o rama originala. Acestea ajuta si atunci cand vine vorba de schimbarea usoara a decorului si sunt o modalitate grozava de a oferi o fotografie frumoasa cuiva special!

5. Baia nu trebuie sa fie uitata

Daruirea articolelor de toaleta sau a produselor de ingrijire personala este intotdeauna o alegere „sigura”. Crema de maini este unul dintre produsele care merg cel mai bine, in fiecare an. Pe de alta parte, poti sa oferi ceva util, fara a interfera prea mult in gusturile persoanei cu parfumuri puternice sau produse utilizari speciale. Daca vrei sa optezi pentru o idee mai originala sau pentru cineva mai tanar care a plecat recent sa locuiasca singur, perdeaua de dus ar putea fi ideea perfecta pentru tine. Sa stii ca exista intotdeauna unele perdele de dus foarte dragute, cu design si modele pline de viata.

6. Ofera un cadou util

Pentru acei oameni ocupati care nu au timp sa faca treburile casnice, de ce sa nu oferi cateva ore de timp liber si o casa curata datorita unei firme de curatenie? Nu te gandeai ca acesta ar putea fi un cadou util de Craciun, nu-i asa? Ei bine, mai ales in perioada sarbatorilor, oricine iti va multumi daca ii oferi un serviciu de curatenie generala efectuat de o firma specializata. Nu este un cadou classic, nimic macar un cadou obisnuit…este un cadou util si care va fi mai mult decat apreciat!

In concluzie…

Este intotdeauna placut sa te implici in magia Craciunului, de la traditii la pranzurile in familie, la ochii visatori ai celor mici in fata sugestivelor luminite de Craciun, pana la sentimentul ca suntem cu adevarat cu totii mai buni... pe scurt, se poate spune cu adevarat ca atmosfera devine magica. La toate acestea se adauga si asteptarea cadourilor. Si daca anul acesta nu stii ce sa oferi, sau doresti sa iesi din tipar cu ceea ce le vei da celor dragi tie, speram ca cele 6 idei de mai sus te vor ajuta si vor fi pe gustul tau.