Ce concluzii a tras Liviu Ciobotariu după ce echipa sa a fost eliminată din Conference League? Tehnicianul vorbește despre prestația elevilor săi

Meciul din tur a fost încheiat cu scorul de 2-2 la Sfântu Gheorghe, iar soarta elevilor lui Liviu Ciobotariu a fost decisă în cea de-a doua manșă, unde covăsnenii au fost eliminați de gruparea din Norvegia, la capătul unei duble în care au demonstrat că sunt o echipă puternică.

Ce concluzii a tras Liviu Ciobotariu după ce echipa sa a fost eliminată din Conference League?

Liviu Ciobotariu a ținut să vorbească după fluierul final al partidei și a declarat că formația sa părăsește competiția cu un gust amar, datorat golului anulat al lui Marius Ștefănescu din prelungirile partidei, gol ce nu trebuie să fie invalidat de tehnologia VAR.

Antrenor ce dirijează formația Sepsi OSK și-a felicitat în mod public elevii și a evidențiat că se pot lupta de la egal la egal cu echipe puternice precum Bodo/Glimt.

„În primul rând aș vrea să-mi felicit jucătorii pentru jocul de astăzi, exceptând primele 25 de minute. Să-mi felicit jucătorii pentru parcursul pe care l-am avut în această competiție. Eu cred că am arătat foarte bine în competiție, am demonstrat că suntem o echipă care ne putem lupta pentru a obține rezultate pozitive. Din păcate părăsim competiția. Cu un gust amar.

Au fost ceva probleme de arbitraj. Din punctul meu de vedere, la golul lui Ștefănescu nu a fost ofsaid, iar la golul lui Pellegrino a fost ofsaid, cel puțin unul, doi metri. Dar important e că ne-am prezentat bine astăzi. Am jucat de la egal la egal cu o echipă puternică. Acum ne-a rămas să ne concentrăm pe campionat și pe Cupa României.

Va trebui să ne refacem fizic. Jucătorii au jucat 120 de minute. Despre joc... Am început slab. 20-25 de minute. Am respectat prea mult adversarul, după care ne-am intrat în ritm. Și totul mergea spre bine pentru noi. În extra time, am primit acel gol. Am încercat să revenim. D-asta îmi și felicit jucătorii, că au luptat până la final.

Am părăsit competiția cu capul sus”, a spus Liviu Ciobotariu după meci la televiziunea DigiSport.

FK Bodø/Glimt - Sepsi OSK 3-2 [Sursa foto: Instagram Sepsi OSK]

Sepsi a fost aproape de un egal în prelungiri

Norvegienii au deschis scorul în meciul de la Bodø, însă arbitrul a decis anularea golului lui Amahl Pellegrino, după consultarea cu camera VAR. În cele din urmă, tot gazdele au modificat afișajul de pe tabelă în minutul 23 al partidei, prin Sondre Sørli și de această data golul a fost validat. După doar 5 minute de la prima reușită, gazdele au dublat avantajul grație fotbalistului Amahl Pellegrino, protagonistul golului anulat.

Sepsi a reacționat pe măsură și a redus din diferență în minutul 42 prin reușita lui Isnik Alimi, pentru ca după pauză, chiar în primul minut, covăsnenii să egaleze după un șut senzațional al lui Roland Varga. Din acel moment, scorul a rămas egal până la finalizarea timpului regulamentar. În minutul 99, Nicolae Păun a comis un henț în careu și astfel s-a dictat lovitură de la punctul cu var. Același Amahl Pellegrino a reușit să transforme, marcând golul calificării norvegienilor în grupele UEFA Europa Conference League.

Sepsi a avut șansa să egaleze în minutul 101 prin Marius Ștefănescu, dar golul a fost invalidatat de VAR, același Ștefănescu fiind eliminate în minutul 120+1, văzând al doilea galben după ce s-a lăsat cuprins de furie și l-a împins pe goalkeeper-ul advers.

Din păcate, Românie rămâne fără echip calificată în grupele unei competiții europene, după ce Farul Constanța și Sepsi OSK au ratat calificarea joi seara, 31 august.