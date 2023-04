Ce condiție i-a pus Adela Popescu lui Radu Vâlcan când s-au cuplat. A fost categorică încă de la început: "Până m-am lămurit și am știut exact că e dragoste"

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 11 ani. Din rodul iubirii lor au rezultat trei băieți minunați care le umple sufletele cu bucurie. Cei doi au reușit să își construiască o familie și o viață de invidiat, însă puțini știu cum a început, de fapt, relația acestora.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au întâlnit pe ascuns până să-și oficializeze relația

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai longevive și stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au acum o familie minunată și o relație de invidiat, dar nu multă lume știe ce s-a întâmplat între ei atunci când au decis să formeze un cuplu. Actrița a recunoscut că a fost destul de sceptică în privința prezentatorului TV, așa că l-a supus unor teste, pentru a descoperi dacă are intenții reale.

Adela Popescu mărturisește că atunci când l-a întâlnit pe Radu Vâlcan acesta era dorit de multe domnișoare. Văzând că o curtează, a hotărât să se întâlnească pe ascuns cu el până în momentul în care a știut cu siguranță dacă merită să înceapă o relație.

“Eu când l-am cunoscut pe Radu era acest Don Juan de București, absolut normal, un bărbat care arată bine, era și în lumina reflectoarelor, evident că avea succes la femei. Avea și o relație, două, trei în același timp, poate. Nu zic acum că ar fi așa, dar așa s-a mai dus vorba. Când am văzut că mă curtează, primul gând a fost: “Hopa! Eu nu sunt de trecut pe listă! Eu sunt fată serioasă, pe mine nu mă treci pe o listă!”. L-am ținut în standby până când m-am lămurit. I-am zis: “Uite ce se întâmplă, dacă vrei să ne vedem, ne vedem pe ascuns până când îmi dau seama care sunt intențiile tale!”. Asta după ce mi-am dat seama care sunt ale mele. Îmi plăcea și mie foarte mult și am zis că până nu mă asigur că treaba este serioasă, eu nu! Până nu m-am lămurit și am știut exact că e dragoste și e ceva special, nu ne-am afișat. Când a fost clar, am și plecat în Bali. Am plecat cu doi prieteni în Bali, acela a fost momentul”, a mărturisit Adela Popescu, pentru ego.ro.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]