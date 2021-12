Ce copilărie a avut Tzancă Uraganu: „Nu pot să spun că am avut tot ce mi-am dorit când eram mic”. Cum se înțelege cu mama lui

In articol:

Tzancă Uraganu este fără doar și poate unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți interpreți de manele din România. Melodiile sale ajung rapid în trending și se bucură de multă apreciere din partea fanilor. De asemenea, se laudă și cu faptul că are agenda plină cu evenimente private, unde este chemat să cânte.

Aceste lucruri i-au adus bani frumoși în conturi. Conduce mașini de zeci și sute de mii de euro și se laudă cu o casă de invidiat. Mai mult, pentru că trăiește în lux nu putea decât să-i ofere și iubitei sale aceeași lucruri. Astfel că în urmă cu ceva timp, manelistul i-a luat partenerei sale o mașină extrem de scumpă, dar și un apartament situat într-o zonă bună a Capitalei.

Totuși, Tzancă Uraganu nu a trăit în puf încă de la început, ci a muncit pe brânci pentru a ajunge în acest punct al vieții. Își iubește enorm părinții și este recunoscător pentru tot ce au putut să-i ofere, căci, deși nu a trăit în lux, spune că nu i-a lipsit absolut nimic.

„Păi normal, cu părinții trebuie să ai mereu o relație frumoasă. E normal că așa trebuie să fii cu părinții, niciodată nu trebuie să-i lași. Așa cum ei au fost mereu lângă noi când eram mici și voiau să avem tot ce este mai bun, așa trebuie să ave, noi grijă de ei acum. Nu pot să spun că am avut tot ce mi-am dorit când eram mic, dar nici săraci așa nu am fost. Am avut strictul necesar, nici mult și nici puțin. A fost cât trebuia!", a declarat Tzancă Uraganu.

Tzancă Uraganu și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Tzancă Uraganu îi face toate poftele fiicei sale

Fiica lui este cea mai importantă din viața sa și este gata să-i îndeplinească orice dorință.

În urmă cu ceva timp, Tzancă Uraganu a dezvăluit că cea mică vine deja singură și îi cere diverse obiecte, iar el se conformează imediat și îi ia tot ce îi dorește inima.

„Îi făceam eu cadouri când era foarte mică, dar acum că a început să vorbească și îmi cere ea. Îți dai seama că primul lucru pe care îl fac ăsta e.(...) Tot îl lua pe al meu și dacă tot îl lua am zis să-i iau un telefon, că văd că-i place. După aia mi-a cerut cercei cu diamante”, a povestit Tzancă Uraganu în urmă cu ceva timp.

