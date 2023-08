Ce corp are Andreea Bododel! Fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan a întors orice cap în costumul mini de baie | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Bododel uimește din nou! Sexy bruneta nu a ratat litoralul nici vara aceasta, însă acum a renunțat la topless și și-a luat cel mai senzual costum de baie pe care îl avea în garderobă.

Andreea Bododel, foarte sexy la plajă

În trecut, Andreea Bododel era pasionată de topless. Paparazzi numai așa o surprindeau pe litoral. De data aceasta, însă, vedeta și-a luat pe ea un costum de baie din două piese, cam minuscul, dar nu are de ce să își facă probleme cu trupul pe care îl posedă. Slipii i-au conturat perfect silueta parcă sculptată.

Andreea Bododel a făcut din nou senzație pe litoralul românesc. Bruneta a întors orice cap la malul mării. Fosta soție a lui Tibi Bălan nu iese niciodată din tiparul sexy și pare că întinerește pe zi ce trece. Oriunde apare, e o adevărată senzație. Mai mult, acum că vrea să se și bronzeze, va fi o adevărată bombă. Nu se putea ca vedeta să rateze litoralul, așa că ne-a oferit imagini fierbinți și anul acesta.

Andreea Bododel și Tibi Bălan, poveste controversată de dragoste

Povestea de dragoste dintre Andreea Bododel și Tibi Bălan este una dintre cele mai controversate. Bruneta s-a făcut cunoscută în urma relației avute cu Liviu Vârciu. După ce s-au despărțit, avea să îl întâlnească pe Tibi. În 2013 s-au căsătorit, iar mai apoi au devenit părinții unui băiețel. La un an și jumătate de căsnici, mariajul s-a rupt și au decis pe cale amiabilă să divorțeze.

„Da, este adevărat. Am divorțat. Am divorțat pașnic, la notar. Am rămas în relații bune, iar Tibi își vizitează copilul destul de des. Atunci când nu poate vorbește cu el prin intermediul video-conferinței”, a dezvăluit Andreea Bododel la acea vreme, pentru cancan.ro.

Totuși, în 2018, Tibi Bălan a avut niște replici tăioase la adresa fostei lui soții, iscând un scandal de proporții în showbiz. Fotbalistul a divulgat aspectele care au dus la eșuarea mariajului și le-a oferit un sfat prețios tinerilor.

"Femeile îmbătrânesc și ele. Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta, cum spune proverbul. O femeie te poate ridica foarte mult, poate investi banii pe care îi strângi. Am simțit nevoia unei astfel de femei în viața mea, dar din păcate nu am avut. Asta este, au fost experiențe. Copilul este cel mai afectat după un divorț. E foarte greu, mai ales la început. Cu timpul începi să te obișnuiești. Ea este departe, în Constanța. Copilul are anturajul lui acum, grădinița, o mulțime de prieteni. Încet, încet te obișnuiești”, a spus Tibi Bălan la GSP Live.

