Ce crede, de fapt, Adela Popescu despre Andreea Ibacka? Prezentatoarea TV a spus-o public: „Părerea mea”

In articol:

Adela Popescu a luat pe toată lumea prin surprindere cu ultima postare făcută pe contul ei personal de Instagram.

Vedeta este foarte activă pe Instagram și mereu în contact cu comunitatea ei numeroasă de acolo, pe care încearcă să-i țină la curent cu tot ceea ce face. În aceste momente, prezentatoarea TV se află în Republica Dominicană, acolo unde alături de Cabral Ibacka filmează pentru un nou show de aventură ce urmează să aibă premiere curând și pe micul ecran. Fără să se mai poată abțină, blondina a spus exact ce crede despre soția colegului ei, Andreea Ibacka. Iată ce a spus despre ea în mod public!

Adela Popescu, afirmație fără rețineri la adresa Andreei Ibacka. A spus-o fără ocolișuri

În urmă cu doar câteva ore, prezentatoarea TV a împărtășit cu fanii ei de pe rețelele de socializare exact ceea ce crede despre Andreea Ibacka, soția lui Cabral, cel alături de care va prezenta un show de avenută, și una dintre cele mai bune prietene ale ei.

Ei bine, se pare că Adela Popescu o consideră pe actriță una dintre cele mai frumoase românce, după cum chiar ea a scris pe contul ei personal de Instagram, după ce a postat o imagine în care apare alături de ea.

„Cuscra Andreea Ibacka, top trei cele mai frumoase femei din România. Părerea mea”, a scris prezentatoarea TV la InstaStory. Cu siguranță, nu este singura care are această părere, iar Cabral are cu ce să se laude, căci soția lui se poate lăuda cu trăsături fine, iar în ciuda faptului că

are la activ două sarcini, are un trup demn de invidiat, la care visează multe doamne și domnișoare.

Citeste si: Cum arată Mihaela Rădulescu în costum de baie. Vedeta a împlinit 53 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Andreea Ibacka, reproșuri pe bandă rulantă pentru Adela Popescu, după ce acesta a uitat să o invite la botezul fiului ei

Citeste si: Ce condiție le-a pus Adela Popescu șefilor înainte de a accepta să prezinte cu Cabral? Soția lui Radu Vâlcan a avut o cerință specială

Deși sunt cele mai bune prietene, prezentatoarea TV a gafat rău la botezul mezinului familiei ei. Se pare că a uitat să o sune și pe Andreea Ibacka și să-i spună că va avea loc un eveniment atât de important pentru ea, la care va participa doar un cerc restrâns de persoane. Ei bine, pe lista invitaților nu s-a aflat și actrița, care a pus-o la punct pe Adela Popescu chiar în emisiunea pe care o prezintă. Bineînțeles că „înțepăturile” au fost simple glume, iar în cele din urmă cele două au dezvăluit cum s-a ajuns, de fapt, la asta.

Citeste si: Adela Popescu și Cabral, primele probleme apărute în Dominicană! Cu ce se confruntă cei doi: "Nu-i dorești asta nici unui dușman!"

Adela Popescu: Haide, totuși, să dăm cărțile pe față. Noi ne-am împărțit, eu cu soțul, și am zis să organizăm repede botezul ăsta că rămâne copilul nebotezat. Am anulat un botez la care erai invitată!

Andreea Ibacka: De-aia zis că aproape am fost invitată, că prima oară m-ai chemat. La reprogramare n-am mai intrat.

Adela Popescu: Apoi soțul meu l-a sunat pe Cabral să-l invite la botez.

Andreea Ibacka: Care Cabral, ce să vezi, are atâtea pasiuni și e plecat de acasă, a mers la un raliu

Adela Popescu: A uitat să-ți comunice. Asta a fost, de fapt problema.

Andreea Ibacka: De fapt, dai problema în curtea noastră!

Adela Popescu: Ați fost invitați la botez!

Andreea Ibacka: Da, Radu l-a chemat pe Cabral, al meu are și el o vârstă, nu era în București și a uitat să-și zică, dar eu aș vi venit singură, cu unul dintre copii. A doua zi m-a sunat, drăguța de ea, și mi-a zis ”Tu știi că noi te-am chemat la botez”.

Adela Popescu: Morala este alta: lucrurile importante trebuie discutate între femei.