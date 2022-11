Ce cumpără cel mai mult românii în perioada reducerilor? Specialiștii în marketing au rămas uimiți: "Asta este o noutate, oamenii țin de bani" | EXCLUSIV

In articol:

Luna noiembrie este despre Black Friday. Românii și-au pus deja bani deoparte și așteaptă reducerile de anul acesta. Unele magazine deja au început, pe când altele fac ultimele pregătiri. Iată ce cumpără cel mai mult românii, dar și ce refuză să mai achiziționeze.

Ce nu mai cumpără românii de Black Friday?

Toți românii așteaptă perioada de Black Friday, pentru a-și putea achiziționa produsele pe care le-au așteptat tot anul, la un preț redus. Se pare că cei mai mulți dintre ei au deja listuța făcută cu ce achiziții au nevoie. WOWbiz.ro a contactat un specialist în marketing, pentru a afla preferințele românilor de anul acesta, în materie de produse cumpărate cu ocazia valului de reduceri.

"În România, noțiunea de Black Friday s-a extins pe toate verticalele. În america, de unde a pornit fenomenul, de obicei se referea la bunuri de utilizare îndelungată (televizoare, frigidere, etc.). Și în România s-a preluat de la papetărie, cărți, jucării, haine, etc.. Așa că depinde de la an la an. Ce observăm noi acum este că într-adevăr bunurile de utilizare îndelungată s-au cumpărat foarte mult în timpul pandemiei, ceea ce înseamnă că a scăzut cheful consumatorului de a le cumpăra de mult timp, nu doar de Black Friday." , a declarat Doina Vîlceanu, specialist în marketing, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Reducerile vin cu o premieră în România

Anul acesta, fenomenul Black Friday vine cu un element nou pentru țara noastră. Chiar și specialiștii au rămas uimiți în urmă analizei făcute și au detaliat despre ce este vorba.

"Nu cred că vor fi atât de spectaculoase cifrele din această verticală, deoarece majoritatea și-au cumpărat în pandemie și nu mai au nevoie acum, doar dacă s-au stricat, da, acum e perioada ideală de achiziție, pentru că le vor găsi la un preț rentabil. Celelalte industrii sunt foarte prezente, iar o chestie atipică pe care nu am mai văzut-o în anii anteriori este că de Black Friday anul acesta, la foarte mulți retaileri, e toată luna noiembrie. Asta este o noutate. Apropo de încrederea consumatorului. De când a pornit războiul și creșterea prețului la apă și gaze, oamenii țin de bani. Apetența lor pentru cheltuieli și consumul în general, a scăzut. Practic, până vine Black Friday tu nu mai comanzi nimic. Aștepți să vină acel moment, iar asta pentru retaileri ar fi fost dramatic. Și atunci, preferă, dacă tot e Black Friday și românul ține atât de mult de bani, măcar să fie toată luna.", a explicat Doina Vîlceanu, specialist în marketing, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

