Ce dietă ține Giulia Nahmany. O ajută să arate senzațional

Giulia Nahmany a slăbit 35 de kilograme. Vezi ce dietă ține actrița care arată senzațional la cei 39 de ani ai săi.

Ce dietă ține Giulia Nahmany

Giulia Nahmany a trecut printr-o schimbare de look de necrezut după ce a devenit vegetariană.

Actrița și cântăreața română a slăbit în jur de 35 de kilograme și se simte foarte bine. Astfel că, încă din perioada adolescenței, Giulia s-a confruntat cu problema kilogramelor în plus, dar de când a luat decizia de a deveni vegană, vedeta se simte mult mai fresh.

Chiar dacă multora li s-a părut bruscă transformarea cântăreței, aceasta spune că nu a apelat la operația de micșorare a stomacului. Se pare că în dieta sa, Giula Nahmany nu consumă ulei și pâine: „Acum sunt la un regim care merge foarte bine. Am eliminat absolut tot uleiul din dietă. Nici măcar ulei de măsline nu mai folosesc momentan, chiar dacă se spune că este foarte bun, sănătos.

Am vrut să țin acest regim câteva săptămâni să văd ce se întâmplă și pot spune că este absolut fantastic. Nici pâine nu mănânc. Preiau uleiul din nuci sau avocado, chestii de astea.

Mănânc ovăz dimineața cu semințe de chia, cu fructe de pădure. E bun, sățios. Apoi, la prânz servesc o salată, tofu. Merge foarte bine dieta, dar nu recomand să țineți această dietă pe termen lung, ci doar câteva săptămâni cu siguranță.”, a declarat actrița pentru click.ro.

Giulia Nahmany arată senzațional la 39 de ani

Giulia Nahmany nu își arată deloc vârsta. Cântăreața este într-o formă de zile mari la cei 39 de ani și poate da clasă lejer multor tinere. De ajutor îi sunt atât genele, cât și stilul de viață sănătos pe care îl duce. Celebră pentru piesa „Sună Sună”, compusă de Adrian Ordean în anul 2000, Giulia este un artist complet care spune că se regăsește mai mult în cariera cinematografică decât în televiziune:

„Mă regăsesc mai degrabă în zona cinematografiei pentru că acolo am șansa să interpretez alte personaje. Fiecare film în parte înseamnă un alt personaj și vine la pachet cu sentimente pe care uneori nu am avut ocazia să le experimentez în viața de zi cu zi. Apoi mai este și faptul că trebuie să înțelegi personajul, să înțelegi de ce ia anumite decizii, de ce acționează într-un anume fel. În plus, atunci când interpretezi un personaj ai mult mai multă libertatea, poți fi mult mai creativ.”, a declarat ea pentru viva.ro.

Artista a avut un succes răsunător și pe plan internațional, reprezentând Israelul în anul 2005 la Festivalul Cerbul de Aur. În cadrul acestuia, Giulia Nahmany a câștigat premiul de Popularitate.

