”Ce disperat ești! Ai rămas fără bani?” Mihai Bendeac, criticat dur de fani, după ce s-a afișat așa, spunând că și-a schimbat radical viața. La ce gest a recurs actorul? „Pentru că mă ajută să evoluez”

De ceva vreme, Mihai Bendeac s-a retras de pe micul ecran, putând, însă, fi văzut în continuare pe scenele teatrelor din București și din țară.

Și, la fel de activ ca la teatru a rămas actorul și în online, acolo unde acum și-a împărțit fanii în două tabere.

Unii sunt de partea lui, îl admiră și-l aplaudă, alții, însă, nu s-au ferit în a folosi cuvinte dure la adresa actorului.

Mihai Bendeac a pozat în lenjerie intimă

Totul pornind de la ultima postare făcută de Mihai Bendeac pe rețelele de socializare. Mai exact, acolo, a publicat acum vedeta mai multe imagini cu el în lenjerie intimă, care, după cum a bănuit, i-au atras un val de ură din partea celor care au dat cu ochii de imaginile lui.

Însă, el a ținut să precizeze că ședința foto este făcută pentru un brand anume, ca publicitate, și că a acceptat această ofertă pentru că a simțit că are nevoie de o schimbare.

Iar schimbare de care vorbește este acum una fizică, căci a slăbit considerabil, care l-a ajutat mult și psihic.

Acum se place mai mult, are o altă stare de spirit și spune că felul în care arată, alimentația și sportul îl ajută și în lupta cu depresia.

”Să vedeți acum dezlănțuire de hate și frustrare în comentarii. Dar, nah. Oferta de a poză a venit într-un moment extrem de potrivit. Un moment de schimbare în ceea ce mă privește. S-a nimerit să mă prindă într-un moment în care aveam nevoie de un target. O motivație punctuală. Nu aleg lucrurile pe care le fac în profesia mea în funcție de chestiunile băneșți/materiale. O fac din considerente artistice sau, de ce nu, pentru că mă ajută să evoluez. Mereu am visat că voi avea puterea de a fi mulțumit de felul în care arăt. Încă nu sunt. M-am pus pe treaba în mod serios și programatic de aproximativ două luni. Mai am de slăbit, mai am de lucrat. Un aspect din toată treaba asta este, însă, altul! Toată această rigoare a mâncatului, ambiția de a face sport și în zilele în care mai bine mori decât să mergi la sală, durerea pe care o depășești, toate astea reprezintă un mix incredibil care-ți schimbă complet paradigmă. Sincer… Până și depresiei îi este din ce în ce mai greu să își arate colții…”, a scris Mihai Bendeac, pe conturile sale de socializare.

Doar că unii internauți nu au văzut beneficiile de care vorbește actorul, ci l-au pus la zid pentru modul în care, spun ei, a ajuns să își câștige banii.

Mulți cred că, de fapt, Mihai Bendeac nu are cu ce se lăuda, dar și că în curând, dacă a pornit pe acest drum, de a poza în lenjerie intimă, va ajunge vedetă pe site-urile pentru adulți.

De altfel, cei din online spun că așa a început și Mihai Trăistariu, care acum are cont pe OnlyFans, acolo unde, cred ei, va ajunge și actorul, odată ce a dispărut de pe micul ecran.

”Arăți ca taică-miu la 60 ani! Ce naiba vrei să arăți?! Tu în capu tău te vezi Dorian Popa!!”/ ”Te plictisești rău”/ ”Mamă, ce bătrân ești”/ ” Tu și Trăistariu, când nu mai merge cariera, vă arătați chiloții”/ ”Ce disperat ești după bani de te expui în chiloți”/ ”Numai tu mai lipseai dezbrăcat”/ ”Ce face depresia din om”/ ”În curând pe OnlyFans?”/ ”Unfollow pentru asta”/ ”Ai rămas fără bani?”/ ”O să îmbătrânești singur, cred că nu ai toate țiglele pe casă”/ ”Parcă mă uit la tataie întors de pe front”/ ”Ce poze sunt astea, mă?”/ ”Am crezut că te transformi în Trăstariu”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor care l-au criticat pe actor.

Însă, pentru că cei activi pe rețelele de socializare s-au împărțit în două tabere, au fost și persoane care l-au lăudat pe Bendeac.

Fanii adevărați ai acestuia cred că actorul arată excepțional și că, mai important decât gura lumii, este felul în care el se simte și acțiunile sale, mai ales cele caritabile.

”La vârsta ta să arați atât de bine, ești demn de apreciat”/ ”Gata, te ia Cătălin Botezatu la el în echipă”/ ”Arăți super”/ ”Omul e bombă”/ ” Important e ce crezi tu despre tine, că gura lumi n-ai să o astupi niciodată”/ ”Arați mai bine dezbrăcat, decât îmbrăcat!”/ ”Ești bine pe trup”, sunt reacțiile apreciative de care a avut parte actorul.