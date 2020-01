Lauren, o tânără din Marea Britanie, s-a bucurat nespus că mama ei se înțelege atât de bine cu iubitul ei, Paul. Nu se aștepta niciodată ca cei doi să o trădeze în acel mod. Ba chiar mama ei a cheltuit o mică avere pentru ca Lauren să aiba parte de o nuntă de vis, adica 17.000 de euro.

În semn de mulțumire pentru nunta minunată, Lauren și-a invitat mama cu ea și Paul în luna de miere. Nimic nu îi dădea de gândit lui Lauren, ba chiar aveau și un copil împreună, însă după doar o lună de la căsătorie, lucrurile au început să se schimbe, potrivit Mediafax.

„Paul s-a înţeles mereu bine cu mama mea. Nu m-am gândit la ceva ciudat, deoarece era soacră şi am crezut că e prietenoasă. Râdeau mult împreună. Nu m-am îngrijorat. De ce aş fi făcut asta? De abia aşteptam să mă mărit, dar nici nu s-a uscat bine cerneala pe certificat… Că Paul s-a şi schimbat. Pleca mereu cu orele şi îşi ţinea telefonul la secret. La patru săptămâni după ce am zis „Da”, am descoperit motivul”, a povestit tânăra.

Cea care a ajutat-o pe Lauren să descopere adevărul a fost sora ei, care a căutat în telefonul mamei sale. Au descoperit mesaje compromițătoare între Paul și Julie, mama lui Lauren.

Soacra a rămas însărcinată cu mirele fiicei sale

La doar două luni de la căsătorie, Paul s-a mutat din casa în care locuia cu Lauren, iar nouă luni mai tarziu, Julie a născut un copil, devenind un cuplu cu Paul.

Julie și Paul au hotărât să se căsătorească. Mama lui Lauren a dorit să își aibe fiica alături în momentul special, chiar dacă urma să se mărite cu fostul ei ginere.

„M-a sunat să mă invite. A fost ciudat. Eu m-am măritat cu Paul în data de 14 august 2004 şi ei s-au „luat” pe 15 august 2009. A fost prea mult, dar am mers acolo... Am mers să văd cum mama se mărită cu acelaşi bărbat cu care eu mă măritasem în urmă cu cinci ani...”, a mai spus Lauren.

Din fericire, Lauren a reușit să depășească drama prin care mama și soțul ei au făcut-o să treacă și a găsit puterea de a iubi din nou.

„O să am toată viaţa probleme legate de încredere. Timpul este cel mai mare vindecător şi încerc să am o relaţie normală cu mama. Dar n-o să mai fim niciodată atât de apropiate – n-o să mai am niciodată încredere totală în ea”, a declarat Lauren.

Julie în schimb, mama lui Lauren în vârstă de 53 de ani, a fost mai directă în declarații.

, a spus femeia.

Paul, în vârstă de 35 de ani a refuzat să discute cu presa despre acestă situație.