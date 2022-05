Ce efecte ar putea avea, de fapt, amendarea pacienților care nu merg periodic la doctor. Medicul Tudor Ciuhodaru, semnal de alarmă | EXCLUSIV

In articol:

Românii care nu vor merge periodic la medicul de familie riscă să fie amendați. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a anunțat că urmează să fie introduse pachete de prevenție pentru noi amenințări sanitare, iar începând de anul viitor, persoanele care

nu merg periodic la control la medicul de familie vor fi amendate.

Pe de altă parte, măsurile coercitive precum amendarea pacienților care nu merg periodic la control ar putea aduce o serie de efecte mai mult negative, având în vedere că sancțiunile au stârnit neîncrederea și în timpul pandemiei. Medicul Tudor Ciuhodaru este de părere că un sistem de bonusuri pentru pacienții care își verifică starea de sănătate ar fi mai practic decât sancționarea celor care refuză să efectueze investigațiile.

Tudor Ciuhodaru: Statul trebuie să asigure sănătatea gratuit

Doctorul Tudor Ciuhodaru spune că statul român ar trebui să asigure gratuit dreptul la sănătate al pacienților, iar prevenția ar trebui să intre în această schemă.

„ Eu susțin în continuare că statul trebuie să asigure sănătatea gratuit. Două lucruri trebuie să fie asigurate: sănătatea și educația.

Există o variantă pe care am putea să o luăm în calcul și pe care eu am mai propus-o este pe sistemul asigurărilor auto: 5% din salariul minim pe economie să se ducă în coșul acesta comun care să asigure urgențele(...) acesta să fie baza, un RCS să zicem așa, după care poți să vorbești de un fel de franciză, între 5% din salariul minim și cel mediu, vorbim de servicii și pachete de sănătate, dar acelea respectate pe sistemul contract, iar în momentul în care statul român nu îmi asigură ceea ce am contractat, să vorbim și despre sancțiuni.

Apoi de la 5% peste salariul mediu să vorbim de un full casco, spre exemplu pachete de servicii mai aple: periaj dentar la două săptămâni, evaluare pe cancer”, a explicat medicul Tudor Ciuhodaru, pentru WOWbiz.

Cum ar trebui să se realizeze prevenția în rândul pacienților

Mai mult decât atât, acesta atrage atenția asupra faptului că realizarea prevenției este o muncă ce are la bază, în primul rând, educația și ar trebui să se realizeze încă de pe băncile școlii. Totodată, amendarea pacienților care nu merg la doctorul de familie la control nu ar fi o soluție, din simplul motiv că sănătatea trebuie să fie gratuită pentru toată lumea.

„Deci măsurile de prevenție trebuie să se bazeze pe două direcții principale. Sunt două bariere de fiecare dată când vorbim de asta, o dată este cea educațională(...) un profesor pentru o materie clară, stabilită între Sănătate și Educație și am închis problema.

Repet, ca să fie eficiente cu adevărat, cunoștințele acestea trebuie să fie cunoscute precum Alfabetul sau tabla înmulțirii.

Pe de-o parte, există această barieră educațională și cea de-a doua este cea economică. Trebuie să fie asigurat accesul la servicii de evaluare, de imagistică, de laborator.(...) Cred că întâi trebuie asigurată educația, să trecem bariera economică, iar în momentul în care ele vor fi făcute la superlativ,(...) putem vorbim de o cu totul și cu totul altă abordare, dar până atunci aceste lucruri ar trebui să fie acordate gratuit de către stat sau găsită o altă formulă, dar în niciun caz măsurile coercitive nu au avut un rezultat scontat”, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru, pentru WOWbiz.

Măsurile coercitive precum sancționare riscă să aducă neîncredere

Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra efectelor pe care măsurile coercitive le-au avut și în timpul pandemiei, iar neîncrederea populației ar putea fi unul dintre efectele negative ale sancțiunilor.

„ Dacă tot vorbeam despre măsuri coercitive, acestea cresc rezistența, cresc neîncrederea. Spre exemplu, aș putea să pun altfel problema: de să nu oferim niște bonusuri?

Să îi stimulăm. De exemplu, gravida care să se prezinte la consultul medical periodic pe durata sarcinii are „cutia nou-născutului”, pe modelul finlandez: primește bunuri pentru imediată necesitate pentru nou-născuți, în momentul în care acești copii apar pe lume.

Mama se prezintă la control, atunci primește acest bonus(...) Mai mult decât atât, de ce să nu existe niște reduceri(...) să existe bonusuri pentru toți cei care se prezintă la controlul medical periodic. Cum există și la asigurări, dacă nu există accidente, primești un bonus, o reducere. Cred că lucrurile acestea ar trebui să fie luate în primă instanță”, a precizat medicul Tudor Ciuhodaru, în exclusivitate pentru WOWbiz.

