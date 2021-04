Ce efecte are un tratament cu ulei CBD asupra tenului tau?

11:27, apr 21, 2021

Poluarea, alimentatia si stresul pot afecta aspectul sanatos al acesteia, indicand de multe ori prezenta unor boli in organism.

Tratamentul cu ulei CBD are numeroase beneficii asupra sanatatii, astfel ca, in acest articol, vei afla totul despre efectele sale asupra tenului, prima ta carte de vizita.

Ce este uleiul CBD?

Acest tip de ulei este extras din soiuri selectionate de canabis. Prescurtarea CBD vine de la canabidiol, unul dintre cei mai importanti canabinoizi descoperiti pana acum in planta. A nu se confunda cu cel mai cunoscut canabinoid, numit THC, care este responsabil de inducerea unei stari de euforie utilizatorilor. CBD-ul este legal si poate fi utilizat fara nicio problema, deoarece nu are efecte halucinogene sau narcotice, continutul de THC fiind foarte scazut.

Este foarte bogat in vitamine, minerale si reprezinta o sursa completa de proteine. Contine 20 de aminoacizi, Omega 3, Omega 6, vitaminele A, B1, B2, B3, B6, C, D si E.

Aceasta compozitie ofera suportul optim necesar pentru a avea o piele sanatoasa.

Are proprietati antiinflamatoare, antiimbatranire si echilibreaza nivelul de hidratare. Este recomandat in tratamentul acneei sau a dermatitei, ajuta la vindecarea leziunilor pielii, curata si calmeaza tenul.

Ulei CBD cu proprietati antiimbatranire

Acest tip de ulei, disponibil in oferta CBDLife, are proprietati antiimbatranire recunoscute. Reda tonusul si fermitatea pielii, imbunatateste aspectul acesteia si ii confera stralucire.

Proprietatile antioxidante dovedite ale acestui ulei combat radicalii liberi si ajuta la intretinerea aspectului tanar al pielii. Produsul previne aparitia ridurilor si reduce liniile fine.

Solutie impotriva petelor inestetice

Un alt aspect neplacut al tenului il constituie aparitia petelor. Expunerea la soare, dezechilibrele hormonale si utilizarea anumitor medicamente pot duce la aparitia pe piele a petelor sau punctelor neplacute. Utilizarea frecventa a uleiului de canabis, in combinatie cu un regim de viata sanatos, poate duce la estomparea acestor imperfectiuni.

Studiile clinice au aratat ca pe langa proprietatile antiinflamatoare si antiimbatranire, mai are si proprietati antibacteriene. Astfel, acesta este folosit cu rezultate foarte bune, ca adjuvant in tratarea acneei si a psoriazisului.

Ulei CBD pentru tratamentul acneei

Acneea este cel mai des intalnita in randul adolescentilor, insa deseori poate afecta si persoanele de alta varsta. Aceasta apare din cauza excesului de sebum, in cazul dereglarilor hormonale, a stresului si alimentatiei necorespunzatoare.

Uleiul CBD are capacitatea de a scadea productia de sebum, ameliorand episoadele de acnee. Proprietatile sale antiinflamatoare duc la disparitia aspectului rosiatic al tenului si la vindecarea ranilor. Pe langa acestea, efectul sau antibacterian ajuta la curatarea tenului si vindecarea zonelor cutanate cu probleme fara a afecta celulele sanatoase. Calmeaza iritatiile, arsurile si eruptiile.

Rezultate bune in tratamentul psoriazisului

Psoriazisul este o boala autoimuna care ataca celulele sanatoase ale pielii. Simptomele sale provoaca multa durere bolnavului. Exista putine metode de abordare ale acestei afectiuni, iar subiectul constituie tema de cercetare acuta in randul specialistilor. Studiile facute pana acum arata ca tratamentul cu ulei CBD calmeaza durerea si are efect antiinflamator, crucial in calmarea psoriazisului.

Efecte benefice pentru orice tip de ten

Produsele CBD pot fi folosite pentru orice tip de ten. Datorita vitaminelor si acizilor grasi esentiali Omega-3, Omega-6, contribuie la hidratarea pielii uscate si la normalizarea secretiei de sebum in cazul tenului gras. Are capacitatea de a vindeca pielea rapid si este recomandat in special persoanelor cu ten sensibil, inflamatii cutanate, herpes, cuperoza etc.

Tratamentele revolutionare cu produse CBD iti pot aduce numeroase beneficii, vizibile de la primele utilizari. Compozitia si proprietatile sale pot aduce imbunatatiri aspectului tenului tau. Achizitionarea acestuia din surse certificate si utilizarea frecventa vor aduce cu siguranta rezultatele asteptate.