Ce este cota progresivă de impozitare și ce efecte va avea asupra românilor. Adrian Negrescu: „Poate fi o bombă fiscală” | EXCLUSIV

Social – democrații iau în calcul introducerea impozitului progresiv pe venituri și renunțarea la cota unică, modalitate ce se aplică în România de 14 ani.

Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra faptului că există riscul ca „economia să fie dusă în zona neagră”.

Adrian Negrescu a adus în discuție și faptul că politicienii au dreptate, iar cota unică este „învechită”, însă atrage atenția asupra faptului că România nu are un sistem fiscal capabil să controleze un sistem progresiv.

Costa unica vs. cota progresivă în România

Analistul economic a explicat de ce este greu de implementat în România cota progresivă și mai ales de ce ar putea reprezenta „o bombă fiscală”.

„ Impozitul progresiv poate fi o bombă fiscală! Riscăm să ducem veniturile în economia neagră! Discuția legată de cota unică vs. impozitul progresiv este una pur teoretică, în condițiile în care nu avem nicio simulare, niciun studiu de caz din partea Finanțelor legat de cum și-ar dori autoritățile să aplice o cotă progresivă în România.

Noi suntem, din păcate, la capitolul ,,ar fi bine să fie bine ca să nu fie rău’’, la capitolul discuțiilor filozofico-fiscale, fără substanță, despre fiscalitatea din România”, a explicat

Ce impact a avut cota unică asupra românilor

Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.

Cota unică pe venit reprezintă o singură taxă, de 16% aplică pe câștiguri. Aceasta a fost introdusă cu gândul de a simplifica fiscalitatea românească, iar la ea s-a trecut tot de la un soi de impozit progresiv.

„În esență, cota unică prevede o singură taxă, de 16% la sută la noi pe câștiguri. A fost introdusă cu gândul de a simplifica fiscalitatea românească, extrem de stufoasă și birocratică pe vremea când aveam un soi de impozit progresiv, extrem de ineficient.

În esență, cota unică a scăzut fiscalitatea și a simplificat legislația, cu efecte pozitive in ceea ce privește dezvoltarea economica in general si creșterea investițiilor străine in special”, a precizat Adrian Negrescu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Analistul economic Adrian Negrescu spune că această cotă unică și-a atins scopul, iar astfel cetățenii au știut cum să își calculeze taxele, statul reușind astfel să își simplifice procedurile.

Ce este cota progresivă de impozitare

În prezent, politicienii au ajuns la o serie de noi discuții privind impozitarea progresivă, iar acest lucru este cauzat și de faptul că cota unică s-a transformat, fiind luate în calcul numeroase excepții și alte cote reduse.

„Discuția a ajuns din nou la impozitul progresiv, adică la mai multe cote de impozitare în funcție de cât câștigi (cu cât câștigi mai mult, cu atât ești mai taxat), după ce cota unică a devenit un adevărat șvaițer, având nenumărate excepții, cote reduse și alte artificii.

Da, au dreptate politicienii când spun că cota unică este depășită, că țările dezvoltate aplică taxa progresivă, însă uită de faptul că noi nu avem un sistem fiscal capabil sa controleze un sistem de impozitare progresiv (baza de calcul, evidenta națională, etc.)”, a precizat Adrian Negrescu.

Ce efecte ar putea avea impozitarea progresivă în România

Analistul economic Adrian Negrescu

În România, ar putea exista o impozitare progresivă doar dacă se digitalizează ANAF-ul, este de părere analistul economic Adrian Negrescu. Mai mult decât atât, acesta este de părere că impozitul progresiv va trebui să fie gândit astfel în cât să acopere veniturile, nu doar cele salariale.

„ Cota progresivă e un sistem bun în teorie, dar aproape imposibil de aplicat în România, până ce nu vom digitaliza facturile, până nu vom scoate la lumina economia subterana și nu vom închide portițele prin care veniturile pot fi ascunse sau taxate la cote mai reduse (vezi cazul microîntreprinderilor unde ai 1-3 la sută pe cifra de afaceri și 5 la sută impozit pe dividende).

O impozitare progresivă în România am putea avea, în cel mai bun caz, dacă se digitalizează ANAF-ul și se îndeplinesc toate condițiile, abia în 2-3 ani de acum încolo.

Și să nu uităm un lucru. Noi avem în România doar 540.000 de români care au salarii mai mari de 1000 de euro și dintre aceștia 40% lucrează la stat. Dacă nu vom gândi impozitul progresiv să acopere toate veniturile, nu numai cele salariale, măsura nu va avea practic niciun impact semnificativ în economie.

Impozitul progresiv poate fi o bombă fiscală! Riscăm să ducem veniturile în economia neagră dacă nu vom ști cum să o introducem, ce facilități să oferim oamenilor, pentru că tentația de a trece câștigurile la negru va fi una foarte mare”, a explicat analistul economic Adrian Negrescu.