Ce este, de fapt, o instituție publică digitalizată?

În ultimii 2 ani, pandemia a avut un impact de accelerare a digitalizării în majoritatea domeniilor de activitate. Avem parte de schimbări rapide în societate, iar acest lucru solicită atât companiile private, cât și instituțiile publice să se adapteze din mers la noile cerințe privind dezvoltarea unui spațiu virtual de lucru cât mai amplu pentru ambele părți. Și se poate spune că aceste vremuri au adus și ceva bun, și anume reorientarea spre îmbunătățirea serviciilor din sectorul public prin intermediul tehnologiilor și al comunicațiilor. Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea eficienței activităților, crearea unui teritoriu bun și rodnic pentru investiții și dezvoltarea infrastructurii informaționale electronice sunt beneficii importante, care duc digitalizarea la un alt nivel.

Dar ce înseamnă de fapt o instituție digitalizată? Progresul digital nu se referă doar la pașii mici pe care instituțiile de stat le-au întreprins, cum ar fi, posibilitatea de a trimite și semna electronic documente oficiale sau realizarea de plăți online pe platforme digitale cunoscute în România.

1. Ascultarea vocii cetățenilor

Nu, se referă la capacitatea instituțiilor de a adapta implementarea instrumentelor digitale pe nevoile contribuabililor, într-un efort continuu de îmbunătățire. Conform studiului ֦Digital public sector, Citizens at the centre, Building digital public services in CEEˮ realizat de pwc , există un mix de factori care contribuie la integrarea treptată a serviciilor digitalizate în spațiul public:

Înțelegerea nevoilor cetățenilor este esențială.

Pentru a furniza servicii de calitate, guvernul, respectiv administrațiile, trebuie să înțeleagă dorințele, așteptările și preferințele oamenilor. Iar guvernul poate să face acest lucru prin accesarea datelor despre cetățeni pe care deja le are la dispoziție.

2. Interfețe digitale ale instituțiilor publice prietenoase cu cetățenii

Instituțiile din sectorul public trebuie să creeze interfețe digitale cu un design ce permite folosirea intuitivă a siteului și accesul ușor la serviciile furnizate.

Dar pentru acest lucru este nevoie de profesioniști care să proiecteze în primă fază un prototip, ca apoi să-l îmbunătățească mereu odată cu schimbările din mediul extern.

3. Guvernarea bună și păstrarea serviciilor la cel mai înalt nivel calitativ

O ֦e-instituțieˮ eficientă este aceea în care, atât conducerea, cât și angajații acesteia, au un scop comun în a aduce stabilitate și calitate în serviciile furnizate. Asigurarea unui leadership bun focalizat pe obținerea de rezultate este ceea ce are nevoie o instituție pentru a prospera și a aduce eficiență în spațiul public.

4. Conectarea administrațiilor și instituțiilor

Studiul mai subliniază că o interconectare solidă între toate corpurile de administrație publică duce la o centralizare mai bună a datelor și astfel, atenția este concentrată pe cetățeni. Un centralizator comun a tuturor informațiilor din instituțiile publice creează un spațiu de siguranță și de creștere economică în timp.

5. Implementarea unor aptitudini digitale, atât în administrația publică, cât și pentru cetățeni

Guvernul trebuie să investească în mod constant în educația angajaților instituțiilor, dar și în cea a contribuabililor. Deoarece trăim într-o eră a progresului tehnologic, cunoașterea unor abilități digitale medii spre avansate este esențială pentru a putea implementa și oferi servicii digitale. De asemenea, pentru a avea acces la servicii, cetățenii au nevoie să li se pună la dispoziție cunoștințe de operare, ca apoi acestea să fie reînnoite odată cu apariția noilor upgradări.

În concluzie, o instituție digitalizată trebuie să fie în primul rând orientată spre cetățeni și apoi interesată să ofere servicii publice de calitate prin transparență, constanță și siguranță. Digitalizarea presupune un proces complex ce îmbină educarea resursei umane cu folosirea într-un mod inteligent a noilor tehnologii.

