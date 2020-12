Ce este Google Stadia, platforma proaspăt lansată în România? Ce jocuri sunt gratis și cât costă serviciul de game streaming

Google Stadia este un serviciu de tip cloud, care le permite tuturor să joace numeroase jocuri video, fără a fi nevoiți să dețină un hardware-ul special dedicat acestora, precum un PC sau o consolă de gaming.

Stadia se poate utiliza pe dispozitive precum: laptopuri, desktop-uri, tablete şi telefoane compatibile, precum şi pe controlerele de jocuri. Google Stadia poate fi utilizat cu ușurință, fără să fie nevoie ca jocul să fie descărcat sau actualizat.

Google Stadia - jocuri online

Cât costă Google Stadia

Pentru a utiliza Google Stadia este este nevoie doar de o adresă de Gmail, evistând în două variante: gratuit sau cu abonament. În varianta gratuită, cei care se înregistrează pot juca jocuri precum Destiny 2 şi Super Bomberman R Online.

Ca un plus din partea Stadia, utilizatorii noi au acces gratuit, timp de o lună, la Stadia Pro, serviciul cu abonament oferit de platformă. După această lună gratis, abonamentul Stadia Pro este de 45 lei/lună.

Google Stadia, jocuri gratis

Față de varianta gratuită, Stadia Pro vă costă 45 lei / lună după expirarea perioadei de trial gratuit și vă oferă posibilitatea de face streaming în rezoluție 4K, precum și o librărie de jocuri incluse, pentru care nu mai trebuie să plătiți în plus:

Outcasters

Submerged: Hidden Depths

Secret Neighbor

Into the Breach

EVERSPACE

Monster Jam Steel Titans

Hello Neighbor: Hide and Seek

Sniper Elite 4

The Gardens Between

Player Unknown’s Battlegrounds – Highlands Edition

Human: Fall Flat Stadia Edition

Dead by Daylight

Risk of Rain 2

Republique

HITMAN 2

HITMA – The Complete First Season

Gunsport

SUPERHOT: Mind Control Delete

Rock of Ages 3: Make & Break

Celeste

Lara Croft and the Temple of Osiris

Orcs Must Die! 3

Crayta: Premium Edition

Panzer Dragoon: Remake

Sundered: Eldritch Edition

Jotun: Valhalla Edition

Embr Early Access

SteamWorld Heist

SteamWorld Dig

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamesh

SteamWorld Dig 2

GYLT

Kine

Serviciul Stadia poate fi accesat la adresa stadia.google.com sau prin aplicaţia dedicată Android şi, în curând, iOS. Pentru utilizarea Google Stadia are nevoie de o conexiune de internet stabilă cu o viteză de cel puţin 10 Mbps/secundă.