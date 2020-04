Ce este pardoseala epoxidica?

Vrei sa oferi un suflu nou casei tale, sa integrezi idei neconventionale in designul unei camere sau poate chiar in intreaga locuinta. Pardoseala epoxidica indeplineste toate aceste criterii, fiind o solutie aleasa din ce in ce mai des atat de proprietari, cat si de chiriasi.

Stii cum unele materiale industriale se dovedesc a fi atat de utile incat sunt preluate si in spatii necomerciale? Pardoseala epoxidica intra in aceasta categorie. Acest produs profesional este realizat pe baza de rasini epoxidice, adica materiale polimerice in stare lichida care se transforma in stare solida odata ce trec prin anumite reactii chimice de polimerizare.

Durata mare de viata si rezistenta

Procesul descris mai sus aduce beneficii imediate pentru utilizatorul casnic: culori vii, puternice, rezistenta ridicata, intretinere usoara si design inedit. Alegerea solutiei potrivite locuintei tale poate incepe de la o consultare a ofertei din piata. Poti incepe cu o cautare online, cum ar fi pardoselile industriale de le Mathaus.

Fiindca acest stil relativ nou de amenajare a pardoselii vine din domeniul industrial, are atribute specifice. Durata mare de viata si aderenta excelenta se completeaza perfect cu rezistenta la trafic constant si greu, la agresiuni abrazive si chimice.

Intretinere usoara

Curatarea acestor pardoseli se face mult mai usor, mai ales ca este o suprafata unitara, fara rosturi, cum se intampla, de exemplu, in cazul placilor ceramice. Prin natura materialului, nu exista riscul de modificare a formei, cum se intampla uneori in cazul pardoselilor lemnoase de tip parchet.

Aplicare pe o gama variata de suprafete

Amestecul de rasina si intaritor creeaza un material plastic rigid foarte puternic, durabil si care adera foarte bine la mai multe straturi de baza. Asta inseamna ca nu exista limitari in ceea ce priveste tipul suprafetei peste care aplici pardoseala epoxidica - beton, mozaic, granit, gresie.

Rezistenta la variatii de temperatura, izolare

Indiferent ca alegi aceasta solutie de amenajare pentru casa sau vrei sa o aplici intr-un spatiu comercial ori industrial, trebuie sa stii ca are o rezistenta ridicata la variatii mari de temperaturi.

Metoda de aplicare: un avantaj

Mai mult decat atat, are si proprietati de izolare termica si fonica, ceea ce inseamna ca va aduce un plus de confort cu un efort minim.

Fiind vorba de un material lichid, aplicarea pardoselilor epoxidice se face prin turnare. Se obtine astfel o suprafata neteda, fara rosturi de dilatatie sau urme de imbinari. Prin urmare, obtii si un avantaj de ordin sanitar, fiindca se reduc spatiile unde se acumuleaza, de regula, murdarie si bacterii.

Tipuri de pardoseli epoxidice: autonivelante

Daca ai fost recent intr-o parcare de mall, probabil iti aduci aminte de textura podelei. Cel mai probabil aici a fost folosita o pardoseala expoxidica autonivelanta. Aceasta solutie se foloseste mai ales cand este aplicata pe podele de beton, noi sau vechi. Sistemul creeaza o suprafata neteda, fara sudura si fara rosturi.

Multistrat

In functie design, dar si de dorinta fiecaruia, pardoseala epoxidica poate fi aplicata si in mai multe straturi.

Cu mortar

Este o constructie inalta care ofera practic cel mai mare nivel de rezistenta la impact si solutii chimice.

Cu umpluturi de cuart

O solutie care tine mai ales de latura estetica a pardoselei, aceasta combina rasina epoxidica de inalta perfromanta cu granule de cuart colorate. Pe langa aspectul estetic deosebit, obtii si o podea antiderapanta si extrem de durabila.

Tipul materialul integrat in substanta lichida poate varia semnificativ si tine foarte mult de natura designului pe care vrei sa il conferi spatiului pe care il amenajezi. Aceasta flexibilitate marita ofera un avantaj important in decorarea inedita a unor spatii.