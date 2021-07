Ce este proiectul Pegasus și cum a fost folosit de mai multe guverne ale lumii pentru a spiona jurnaliști, rivali politici și activiști

Ce este proiectul Pegasus [Sursa foto: Shutterstock] 22:36, iul 19, 2021 Autor: Loredana Dobre

Pegasus este un software, dezvoltat de compania israeliană NSO Group, care ar fi permis spionarea a 180 de jurnalişti, 600 de politicieni, 85 de activişti pentru drepturile omului şi 65 de şefi de companii,

Ce este proiectul Pegasus

potrivit unei investigații jurnalistice publicate de The Guardian și alte 16 organizații media.

Investigația sugerează că au avut loc abuzuri pe scară largă cu ajutorul spyware-ului Pegasus, despre care compania NSO Group insistă că este destinat numai pentru a fi utilizat împotriva criminalilor și teroriștilor. Pegasus este un malware care infectează dispozitivele iPhone și Android pentru a permite operatorilor să extragă mesaje, fotografii și e-mailuri, să înregistreze apeluri și să activeze în secret microfoane.

Scurgerea de date conține o listă cu peste 50.000 de numere de telefon, despre care se crede că ar fi ale unor persoane care prezintă interes pentru clienții NSO începând cu 2016.

Singurul stat membru UE menţionat în anchetă este Ungaria.

Peste 180 de jurnaliști, de la Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press sau Reuters, ar fi devenit victime ale acestui spyware Pegasus. Reprezentanții companiei israeliene susțin, însă, că această „teorie a conspirației” este nefundamentată. „ Ancheta inițială care a condus la această dezvăluire jurnalistică este plină de ipoteze greșite și teorii necoroborate”, a transmis NSO, potrivit The Guardian.

Cum funcționează Pegasus

Pegasus este considerat „cel mai puternic instrument de spyware dezvoltat vreodată de o companie privată”. Programul-spion poate fi instalat prin accesarea unui link-capcană și permite supravegherea întregii activități de pe un smartphone, inclusiv utilizarea camerei sau a microfonului fără ca utilizatorul să știe.

În 2019, WhatsApp chema în instanță compania NSO, pe care o acuza că „ se află în spatele unor atacuri cibernetice asupra 1.400 de telefoane mobile cu ajutorul Pegasus”. La vremea aceea reprezentanții NSO au negat orice infracțiune, însă companiei i s-a interzis utilizarea WhatsApp, notează observatornews.ro.

Cine a folosit Pegasus. Ungaria, singurul stat membru UE menţionat în anchetă

Potrivit publicației The Guardian, mai mulți lideri mondiali s-au folosit de software-ul spyware Pegasus pentru a-și spiona rivalii politici sau pe jurnaliștii care deranjau. Premierul Ungariei, Viktor Orban, sau Narendra Modi, șeful guvernului indian, se numără printre aceștia.

Guvernul lui Viktor Orban s-a folosit de această nouă armă în războiul pe care l-a dus și îl duce cu presa din Ungaria, în încercarea de a o subordona complet, conform analizei datelor de pe un număr mare de telefoane mobile. Ancheta arată că premierul Ungariei a folosit Pegasus împotriva jurnaliștilor de investigații și împotriva cercului de apropiați al unuia dintre ultimii proprietari de trust media independent din țară.

Informațiile scurse includ numere de telefon ale unor persoane aflate sub investigații legitime, însă pe lângă acestea au fost descoperite numere de telefon de la 10 avocați, un politician al opoziției și cel puțin cinci jurnaliști. Printre ei se numără Szabolcs Panyi, un cunoscut reporter cu surse importante în cercuri diplomatice și de securitate națională.

Viktor Orban neagă orice acţiune ilegală

Guvernul maghiar condus de Victor Orban contestă acuzațiile și neagă orice acţiune desfășurată în afara legii. Pe lângă Ungaria, alte guverne sunt acuzate de utilizarea ilegală a software-ului Pegasus printre care se numără Azerbaidjan, Bahrain, Kazahstan, Mexic, Maroc, Rwanda, Arabia Saudită, India şi Emiratele Arabe Unite. Rwanda, Maroc şi India.

La rândul lor, acestea neagă utilizarea Pegasus în scopuri ilegale. Până în acest moment, nu se cunoaşte dacă toate cele 50.000 de numere de telefon au fost efectiv interceptate, fiind aproape imposibil să fie verificat fiecare telefon implicat în acest scenariu.

Potrivit mediafax, mass-media implicată în ancheta proiectului Pegasus va publica numele unora dintre potenţialele ţinte ale spionajului, printre care ar exista „sute de oameni de afaceri, autorităţi religioase, universitari, operatori de organizaţii guvernamentale, sindicalişti, oficiali guvernamentali, miniştri, preşedinţi şi prim-miniştri”.

Ursula von der Leyen, reacție vehementă în scandalul Pegasus

Este „complet inacceptabil” ca un program folosit pentru prinderea criminalilor sau a teroriştilor să fie deturnat pentru urmărirea unor activişti, jurnalişti, oameni de afaceri sau politicieni, susține preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în legătură cu dezvăluirile din jurul software-ului Pegasus. „Libertatea presei este o valoare centrală a Uniunii Europene”, a punctat aceasta, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.

