Ce este un multicooker și ce avantaje are?

Cu siguranță ați auzit deja de aparatele de gătit multifuncționale, multicooker sau Crock Pot, deși acesta din urmă este de fapt un brand de oale multicooker.

Ce este un multicooker?

Este o oală electrica sub presiune. Aceasta înseamnă că are o supapă de siguranță care nu permite deschiderea vasului cât timp are presiune în interior. Dar pe lângă faptul că este o oală sub presiune, am spus că este o oală multifuncțională: ce alte funcții are? Pe piata sunt multe modele, dar cel mai des intalnit este ca

sunt si slow cooker, ca poti face iaurt, orez, ba chiar au și o functie integrata pentru a găti sote sau a praji.

Un aparat slow-cooker este un mod super sănătos de a găti, dar unul dintre defectele sale este că majoritatea modelelor de slow cooker nu vă permit să faceți această rumenire sau prăjire. Prin urmare, trebuie să pătăm o altă tigaie și aceasta nu mai îndeplinește una dintre premisele sale cele mai importante și anume că este ușor de folosit și se murdărește puțin.

Ei bine, cu oalele multicooker nu veți avea această problemă. Puteți rumeni o carne, pui sau chiar să prăjiți orezul cu un usturoi înainte de a-l pune atât în funcție lentă, cât și la gătitul sub presiune. Este vorba de funcția prăjire/sote și trebuie precizat că aceasta este singura sa funcție care operează fără capac (unele modele au capac de sticlă și puteți face sote cu acest capac).

Automat: oala multicooker o face de la sine și durează de obicei între 10 și 20 de minute. Trebuie să aveți în vedere că în acest timp, mâncarea continuă să se gătească, deci pentru un bulion, o carne în sos etc. această opțiune este valabilă.

Manual: in acest caz, cu ajutorul unei pensete pentru a nu te arde, poti elibera manual aburul si in cateva minute oala poate fi deschisă. Este perfect pentru legume, orez sau paste, deoarece nu doriți să prelungiți timpul de gătire. Rețineți că acest lucru nu este recomandat pentru supe (au prea mult lichid și pot continua să fiarbă așa că în acest caz, mai bine lăsați oala să elibereze automat toată presiunea).

Ce avantaje are un multicooker?

Se murdărește foarte putin, este foarte rapid si consumă foarte puțin curent electric. Consumă puțin, chiar dacă folosiți oala sub presiune, pentru că gătitul durează atât de puțin timp, încât consumul se reduce automat. Ca să vă faceți o idee: o supă de pui este gata în 30 de minute, orez alb în 8 minute și pastele fără gluten în doar 1 minut.

De asemenea, consumă puțin pe funcția slow cooker, deoarece, deși mașina este pornită multe ore, consumul său este echivalent cu cel al unui bec.

Se murdărește foarte putin deoarece totul se face direct in oală. In plus, se curata usor manual sau in masina de spalat vase (oala).

Cel mai mare avantaj este viteza lui și cât de confortabil este că poți pleca și multicooker-ul gătește în lipsa ta. Nu ți-ar trece prin cap să faci o supă de pui și legume în oala normală sub presiune și să mergi la duș. Cu toate acestea, cu oala multifuncțională multicooker, deoarece are un cronometru, poți pleca liniștit.

Ce tipuri de alimente poți găti?

Aproape orice, dar este perfectă pentru carne, sosuri sau tocane, tot felul de carne de pasăre, pui, supe de oase sau de legume, orez, paste, iaurt... puteți face și rețete de tip prăjituri dulci în interiorul său.

Ce modele de multicooker sunt pe piață?

Există o mare varietate de modele. Unele dintre ele variază în dimensiune și, de asemenea, în funcții. Alege una cu volum și dimensiuni adecvate numărului de persoane pentru care intenționezi să gătești.