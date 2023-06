Ce evenimente speciale vor avea loc în viețile noastre? Anca Dimancea face previziuni pentru luna iunie: “Avem parte de multe surprize” | EXCLUSIV

In articol:

Anca Dimancea, specialist în zodiacul chinezesc, anunță că luna iunie, luna Șarpelui, element Foc Yin, începe de pe data de 19 mai și se termină pe 18 iunie. Invitată în emisiunea WOWZodiac, prezentată de astrolog Ana-Maria Ticea, Anca Dimancea a menționat că Șarpele nu este o zodie tumultuoasă, însă elementul Foc Yin este destul de periculos din punct de vedere zodiacal.

Tot aceasta a declarat că acest Foc Yin ne poate aduce surprize și că zodia Șarpelui marchează începutul verii. Specialista a oferit detalii despre fiecare semn zodiacal, a specificat care sunt zilele problematice pentru fiecare zodie, dar a menționat și la ce anume trebuie să fim atenți în această lună.

Luna iunie va fi plină de surprize

Luna iunie vine la pachet cu câteva evenimente, unele plăcute, unele mai puțin plăcute. Astrologul specialist în zodiacul chinezesc, Anca Dimancea, a dezvăluit la ce să ne așteptăm în perioada următoare.

"O să fie o lună foarte intensă, dar nu pare de la început, la mijlocul lunii o să spunem Mamă ce e asta? Șarpele nu este o zodie foarte tumultuoasă, însă Focul Yin este foarte periculos câteodată, dacă nu știi să îl stăpânești. Pot apărea mici dezastre naturale, care pot fi pornite din cauza neglijenței oamenilor și probleme din nou în regimul lemnului, pentru că lemnul stabilizează pământul. Iunie marchează începutul verii și o să avem parte de multe surprize.", a declarat Anca Dimancea.

Cum va arăta luna iunie pentru fiecare nativ din zodiacul chinezesc

Fiecare nativ din zodiacul chinezesc va avea o perioadă diferită, cu experiențe diverse. Unii se îndrăgostesc, reușesc în carieră, însă alții trebuie să își păzească spatele de răutățile celor din jur.

"Șobolanul are o lună destul de bună din punct de vedere financiar și profesional. Bivolilor le merge foarte bine, este luna lor cea ma bună din an, profitați din toate punctele de vedere. Și pentru tigrii este bine, doar că pot apărea stări de oboseală și pot avea provocări în planul relațiilor. Pentru iepuri este o lună în care trebuie să îți stăpânească firea, multă grijă la certuri. Pentru dragoni este o lună frumoasă cu o lecție de viață în sens pozitiv pe plan spiritual. Șarpele are o lună fabuloasă dacă știe să profite de ea, sunt foarte bine văzuți. Calul se poate îndrăgosti, fiți atenți la planul profesional, pot exista bârfe, nu vă enervați. Oile au o stea a bolilor, nu este cea mai bună luna a lor, odihniți-vă. Maimuțele trebuie să fie atente la persoanele mai în vârstă din viața lor. Cocoșii au o stea de furturi, nu vă enervați și ieșiți să vă relaxați. Câinele o să aibă parte de ajutor și aveți grijă la sănătate în această lună. În ceea ce îi privește pe mistreți, este o lună cu provocări, pentru că este o lună de dușman, cereți sfaturi, vor apărea oameni noi în viața voastră.", a explicat Anca Dimancea, la WOWzodiac.

