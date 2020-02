Culmea, cu această ocazie, unii dintre concurenții de la ”Puterea Dragostei” au luat decizia să se împace cu rivalii din emisiune, unul dintre exemple fiind cel al Manuelei Oprișiu și al Andreei Pirui.

”Eu am avut multe de discutat cu Andreea Pirui pe când eram în emisiune și nu am apucat. Cu ea, culmea, mă văd, la club, la un show la care am fost invitate amândouă. Va fi o întâlnire de gradul 0. Normal, voi fi liniștită, nu se pune problema să ne certăm acolo, ar fi ceva penibil”, ne-a spus, în exclusivitate Manuela de la ”Puterea Dragostei”. De altfel, alături de Manuela și de Andreea Pirui, la evenimentul cu pricina va fi și Ligi de la ”Puterea Dragostei”, ea fiind, probabil, responsabilă cu calmarea situațșiei în cazul îăn care cele două rivale s-ar certa.

În aceeași zi cu evenimentul fetelor, și doi dintre concurenții de la ”Puterea Dragostei”, Bogdan Mocanu și Alex Bobicioiu vor face show, alături de Nikolas Sax într-un club din Salonta, ei fiind secondați și de dansatoarea maneliștilor, Ana Maria Manolache.

Manuela s-a certat cu Andreea Pirui după bătaia cu Roxana, la ”Puterea Dragostei”

Acum câteva săptămâni, în casa ”Puterea Dragostei”, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie. Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor. Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana. În urma bătăii, Roxana s-a ales cu buza spartă de Manuela de la ”Puterea Dragostei”. Evident, bătaia celor două nu a rămas fără urmări și discuții în casa ”Puterea Dragostei”, iar Manuela nu a fost cruțată de Andreea Pirui pentru felul în care a altoit-o pe Roxana.