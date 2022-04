Ce fac soldații ruși cu cadavrele celor uciși în Mariupol? Întâmplări macabre chiar în curțile ucrainenilor

In articol:

Consiliul local din Mariupol a distribuit o informație în mediul online, mai precis pe Telegram, acolo unde reprezentanții au declarat că soldații ruși ar fi început să dezgroape cadavrele civililor ucraineni uciși în Mariupol și înhumați de către familii sau cunoștințe în curțile blocurilor, scrie BBC

Totodată, consiliul local a mai transmis că militarii lui Putin nu le permit locuitorilor să îi îngroape pe cei uciși în lupte, motiv pentru care, în fiecare curte ar exista acum un supraveghetor care să se asigure că va fi respectată această regulă impusă de armata rusă.

De asemenea, Ucraina a transmis că în Mariupol există 13 crematorii mobile, însă rușii le-ar folosi pentru a șterge urmele crimelor de război comise pe teritoriul ucrainean, spun autoritățile. Totodată, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a afirmat în nenumărate rânduri că în Mariupol au fost uciși zeci de mii de civili pașnici.

În același timp, Vadim Boychenko, primarul din Mariupol, a făcut o serie de acuzații la adresa rușilor, spunând că aceștia ar fi adus crematorii mobile pentru a șterge urmele crimelor de război

pe care le-au comis pe teritoriul ucrainean.

Așa cum a afirmat Zelenski, Boychenko susține același lucru, acela că există posibilitatea ca zeci de mii de oameni să fi murit în Mariupol, iar rușii să-i fi

incenarat pentru a șterge faptele comise cu sânge rece.

Mai mult decât atât, numărul mare de victime ar fi fost motivul pentru care Rusia ar fi refuzat un plan umanitar, acela de evacuare al civililor, așa cum s-a discutat în cadrul unei runde de negocieri între cele două părți, mai ales că Turcia s-a oferit să recupereze oamenii captivi pe cale maritimă.

Totodată, în continuare, în Mariupol se duc lupte între apărătorii Ucrainei și soldații lui Putin, iar recent, au fost publicate noi imagini realizate prin intermediul unei drone, care arată exact cum se duce războiul urban.

Astfel, pe imagini se văd tancurile rusești care merg printre clădiri și prin ceea ce odată erau spații verzi, trăgând cu tunul direct în blocuri. Totodată, în acest punct în care s-a ajuns, militarii din Ucraina au fost filmați cum atacă forțele ruse de pe acoperișul caselor sau al blocurilor, de la ferestre și de la etaje înalte.

