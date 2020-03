Evident, statul acasă, în plină epidemie de coronavirus nu este tocmai comod, de multe ori intervenind plictiseala. Iar Alexandra Stan pare să fie și ea afectată de acest lucru.

Așa că, într-una dintre serile trecute, neputând să adoarmă, având probabil prea multă energie neconsumată, Alexandra Stan și-a făcut ”de lucru”. Mai exact, în pijamalele în care încercase să adoarmă, dar fără succes, Alexandra Stan s-a apucat să facă show. Și, evident, fiind singură acasă, a avut grijă să și filmeze momentul, lucru care, cu siguranță, i-a făcut fericiți pe fanii celei mai dezinhibate vedete de la noi.

Nu de altceva, dar cum pijamaua era suficient de subțire și fină încât să se muleze pe formele artistei, Alexandra Stan purtând foarte rar lenjerie intimă, momentul filmat a devenit unul extrem de fiebinte, probabil suficient încât să ”ucidă” și coronavirusul. Iar mișcările pe care Alexandra Stan le-a pus în scenă au fost și ele mai mult decât senzuale, artista dovedind că știe să se miște ca niciuna alta când vine vorba de dansuri care să... incite, cu atât mai mult cu cât nu a ”cruțat” nimic din arsenalul ei de seducție...

Alexandra Stan, replică pentru cei care o judecă că pozează goală

Alexandra Stan s-a văzut pusă la ”colț”, judecată strict și, culmea, atacată deoameni la care nu se aștepta după ce au apărut o serie de imagini incendiare cu ea. Iar din acest motiv, artista a decis să dea niște explicații cu privire la gestul ei. ”Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de “disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit”. Oare chiar așa să fie? Mai ciudat mi se pare faptul că “acuzele” vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (...)

Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free să postez ce vreau, deal with it. Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy. Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt o femeie puternică, independența, că nu am management sau planuri de marketing. Tocmai, știu bine ce vreau și cine sunt. Suntem în era libertății, a sincerității. Poate că ar fi mai bine să ne susținem între noi. Noi, femeile...noi, artiștii...noi, persoanele din muzică din România. Dar, după cum spuneam, eu susțin libertatea de exprimare, așa că fiecare poate să scrie despre orice și ce vrea”, a fost replica elegantă, dar din care se simțea supărarea, dată de frumoasa Alexandra Stan.