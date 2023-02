Ce face Anca Serea după ce a ajuns de urgență la spital?! Vedeta ne-a povestit cum se simte și cu ce probleme s-a confruntat de Ziua Îndrăgostiților | EXCLUSIV

In articol:

Anca Serea este una dintre cele mai urmărite vedete din România, iar în momentul în care a distribuit o imagine cu ea pe patul de spital, chiar de Ziua Îndrăgostiților, fanii au fost extrem de îngrijorați.

Vedeta este extrem de activă în mediul online le împărtășește fanilor momente plăcute și neplăcute din viața ei, fiind sinceră și deschisă cu tot ceea ce trăiește. Așa s-a întâmplat și miercuri, când Anca Serea a postat o imagine din spital, explicând că a lipsit de la cina de Ziua Îndrăgostiților.

Frumoasa brunetă s-a confruntat cu mici probleme de sănătate, însă chiar și acestea i-au îngrijorat nespus pe fani. Vedeta a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a explicat ce s-a întâmplat, dar și cum se mai simte.

Care este starea de sănătate a Ancăi Serea

Anca Serea a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit, în exclusivitate, că acum se simte bine. Vedeta este ok, iar problemele și sperietura au trecut. Soția lui Adrian Sînă ne-a mărturisit că oboseala și stresul din ultimele săptămâni și-au spus cuvântul, iar din acest motiv a fost nevoită să ajungă pe mâinile medicilor.

Analizele vedetei sunt însă bune și nu există motive de îngrijorare. Mai mult decât atât, în prezent, Anca Serea a mărturisit că este din ce în ce mai bine și va avea nevoie doar de o perioadă de repaos și somn.

"Acum sunt mult mai bine. A fost vorba mai mult de epuizare. Am avut un program încărcat și am acumulat o perioadă de stres și de oboseală.

Analizele sunt perfecte, doctorii s-au ocupat foarte bine de mine. Am avut o mică cădere, dar nu este nimic grav. EKG-ul a ieșit foarte bine, chiar a fost ok. Mi s-a recomandat puțin repaos și alimentație corespunzătoare și somn", a mărturisit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea și Adrian Sînă au ratat Ziua Îndrăgostiților

Având în vedere problemele de sănătate ale Ancăi Serea, cei doi soți nu au petrecut Ziua Îndrăgostiților, iar frumoasa mămică a avut grijă să îi transmită un mesaj emoționant artistului, pe Instagram.

Dacă tot a fost această situație neplăcută, am întrebat-o pe Anca Serea dacă vor petrece Ziua Îndrăgostiților cu întârziere, iar aceasta ne-a mărturisit că încă nu și-au făcut planuri, însă mai au și Dragobete, dar și alte sărbători ce urmează pe care le vor putea petrece împreună.

"De Valentine`s Day nu m-am gândit dacă voi petrece cu întârziere. Mai sunt și Dragobetele și multe alte sărbători importante. Important este că mă simt bine și că sunt sănătoasă. Adi oricum a trebuit să plece din țară și va fi plecat până sâmbătă așa că mai avem timp", ne-a dezvăluit Anca Serea, în exclusivitate.

Anca Serea, totul despre secretele fericii în căsnicia cu Adrian Sînă

Anca Serea și Adrian Sînă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 10 ani. Cei doi au o familie numeroasă, dar și una dintre cele mai sudate relații din showbiz.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat recent cu Anca Serea și au aflat care sunt, pentru ea, secretele unui mariaj fericit.

"Cred că depinde foarte mult ce înseamnă fericirea în cuplu. Pentru mine, care consider că am ajuns la o oarecare experiență de viață, cred că este foarte important să menții acel foc al pasiunii. Asta cred că este atribuția principală a femeii. Are și bărbatul o mare parte, dar cred că arma seducției este la femeie.

Într-un cuplu cu mai mulți copii, doamnele se mai culcă pe o ureche. Cred că un cuplu mai are nevoie și de timp alocat fiecărei persoane, dar sunt importante și escapadele de o zi sau două și foarte importante sunt și gesturile mărunte: un ceai adus la pat, o cafea", a mărturisit Anca Serea, în exclusivitate.

