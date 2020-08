In articol:

Fiul Zinei Dumitrescu lucrează în publicitate de mai mulți ani. Cătălin Negreanu a revenit în prim-plan în 2011, când a luat decizia de a o interna pe mama sa la azilul de bătrâni Casa Snagov din Ghermănești. Apropiații l-au judecat aspru pe unicul fiu al creatoarei de modă, acuzându-l și-a abandonat mama.

O bună perioadă, Negreanu nu a vizitat-o la azil pe Zina Dumitrescu. Presa a relatat că Zina nu mai știa nimic de cel căruia îi dăduse viață și că la fiecare întrebare despre fiul său, evita să răspundă. Creatoarea declara doar că se află în Elveția și că nu are cum să vină în România. (vezi ce monument are Zina Dumitrescu la azilul în care a murit)

Fiul Zinei Dumitrescu lucrează în publicitate. Cătălin Negreanu n-a venit la parastas

Până la urmă, după aproape 3 ani, Negreanu și-a vizitat mama. ”Da, a venit să o vadă. I-am lăsat singuri. Zina a plans de bucurie”, a mărturisit pentru Libertatea directorul azilului, Ion Cassian. După decesul acesteia, din 28 martie 2019, Negreanu a dispărut din nou din prim-plan.

“Nu am mai luat legătura cu fiul dânsei, deci nu am mai ținut legătura de când a decedat doamna Zina. De parastas ne-am ocupat noi, adică noi am facut un parastas și la șase luni și la un an de zile. N-a venit nimeni, decât noi, angajatii si doamnele colege cu dânsa” a declarat Ion Cassian, conform Antena Stars.

Fiul Zinei Dumitrescu lucrează în publicitate: „Şef îmi era domnul Cătălin Negreanu"

Cu toate acestea, Negreanu se află în București. Pe site-ul linkedin, el figurează ca director de PR al unei agenții de publicitate, funcție pe care o ocupă de peste 6 ani. “Compania asigura servicii integrate de publicitate pentru campanii de comunicare, de la strategie, creatie si productie la PR si evenimente speciale.”, se scrie despre companie.

O fostă subalternă a lui Negreanu l-a descris pe acesta pe blogul printesaurbana.ro. „Şef îmi era domnul Cătălin Negreanu, Director de PR, fiu al doamnei Zina Dumitrescu. Un om inteligent, dar destul de nepoliticos şi răutacios cu cele 3 gâsculiţe studente din subordine. Eu eram aia desemnată să-i duc şi să-i aduc costumele de la Nufărul, să plimb câinele vecinului, să îi răspund la telefon la 11 seara să îi aduc aminte unde şi-a lăsat cravata. Profesional nu strălucea omul, noroc că eram mulţi şi ne veneau idei la grămadă”, a scris colega lui Negreanu.