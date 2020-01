Așa că, de ceva vreme, Bianca Andreescu se plimbă prin Europa, în zonele ferite de frigul pătrunzător de prin România, și, chiar dacă se relaxează la maximum nu pierde nicio ocazie să depună efort fizic consistent la sala de forță.

Iar de curând, după ce a asistat la meciul Barcelonei, Bianca Andreescu s-a îndreptat spre Monaco, micuțul principat fiind ”sediul” jucătoarei de tenis timp de câteva zile. Iar acolo, pe lângă relaxarea de care se poate bucura un om cu mulți bani dispus să cheltuiască în Monte Carlo, Bianca Andreescu este decisă să facă tot ce îi stă în putință pentru o recuperare totală. Așa că, zi de zi, jucătoarea de tenis din Canada și cu origini românești, este prezentă la sala de fitness a hotelului de lux în care e cazată, iar sub îndrumarea medicului ei, lucrează la aparate. Iar efecte, am putea spune, se văd de la distanță, Bianca Andreescu dovedind că și-a recăpătat și agilitatea și tonului care au făcut-o celebră în lumea tenisului.

”Recuperarea mea decurge bine, mă simt mai bine și mai puternică cu fiecare zi care trece, dar, după ce am discutat cu cei din echipa mea și respectând recomandările medicale, am luat decizia să nu particip la Australian Open. A fost o decizie grea, dar trebuie să țin seama de recuperarea genunchiului”, a anunțat, cu puțin timp în urmă, Bianca Andreescu pe conturile sale de socializare.

Bianca Andreescu a câștigat US Open

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană cu origini românești (19 ani), a câștigat, anul trecut, US Open-ul (primul Grand Slam din carieră), după ce a învins-o în finală pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5. Meciul a durat o oră și 39 de minute. Acesta este al treilea titlu pentru Andreescu (a mai câștigat la Indian Wells și Toronto în 2019), care a urcat pe locul 5 în clasamentul WTA (a depășit-o pe Simona Halep, care ajunge pe 6).

"E greu de explicat, e greu de spus în cuvinte. Am muncit mult să ajung aici. Anul acesta a fost ca un vis pentru mine. Faptul că am ajuns aici să joc aici cu Serena, o legendă, este ceva unic. Am încercat să pășesc pe teren și să nu mă gândesc la adversară. Sunt mândră de cum am jucat. Știu că voiați să câștige Serena, îmi pare foarte rău. Mă așteptam să revină Serena, așa cum a făcut-o în trecut. De aceea este o mare campioană. Nu a fost o perioadă ușoară în urmă cu un an, am avut multe accidentări. O să mulțumesc echipei mele că mi-a fost alături. Le dedic această victorie (n.r. - părinților ei). Nu pot să le mulțumesc suficient pentru tot ce au făcut. A fost o călătorie lungă. Vă mulțumesc și hai să continuăm", a spus Bianca Andreescu, după victoria de la US Open.