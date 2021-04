Ce face Cătălin Moroșanu la Survivor, în fiecare dimineață când crede că nu îl vede nimeni. Secrete din tabăra Faimoșilor

In articol:

Ana Porgras a povestit în cadrul unei emisiuni ce face Cătălin Moroșanu la Survivor când se trezește, fără să fie văzut.

Ce face Cătălin Moroșanu la Survivor, în fiecare dimineață

Cătălin Moroșanu, pe traseu[Sursa foto: Facebook]

Ana Porgras a dat detalii din tabăra faimoșilor atunci când nu se află pe trasee.

„Nu prea aveai ce să faci. Încercam să găsim lucruri de făcut, să mergem prin junglă, să construim ceva, să căutăm mâncare. Erau momente când te plictiseai, n-aveai ce să faci, decât să te uiți la mare. De obicei adormeam foarte devreme, pe la ora opt și jumătate cred că adormea toată lumea. Ne trezeam foarte devreme. Eu mă trezeam la ora 6, înaintea mea se trezea Cătă, avea o cruciuliță la el și își făcea rugăciunea de fiecare dată.

Dacă unul se trezea mai târziu îl lăsam să doarmă. Culiță se trezea de obicei cel mai târziu, dar și Zanni”, a povestit Ana Porgras.

Ana Porgras, secrete din tabăra Faimoșilor. Ce spune despre foștii colegi

Ce spune Ana Porgras despre foștii colegi de la Survivor[Sursa foto: Facebook]

Ana Porgras și-a caracterizat foștii colegi. Ea a spus în câteva cuvinte cum este fiecare în spatele camerelor.

"Cătălin Moroșanu este antrenorul echipei, Cosmin Stanciu este cel mai echilibrat, Culiță Sterp are un suflet de aur, Elena Marin este o sportivă desăvârșită, Jador are suflet bun, îl strică gura, Majda este sufletul meu, Simona este nedreaptă, Roxana Nemeș este o femeie foarte deșteaptă, Zanni este campionul Survivor, Sebastian e un băiat bun, dar are și momente când nu se poate controla", și-a descris Ana Porgras foștii colegi de la Survivor.

Cătălin Moroșanu, în pericol de eliminare din cauza accidentării la picior

Cătălin Moroșanu, apreciat de toți colegii de la Survivor[Sursa foto: Facebook]

Cătălin Moroșanu s-a accidentat în timpul unui traseu. De câteva zile nu a mai intrat în joc, el fiind sub supravegherea medicilor. Soția sa a declarat că este vorba de o problemă mai veche.

„Avea la genunchi o poveste mai veche, care-l mai supără din când în când. Dacă a recidivat, atunci e o problemă destul de serioasă. După cum îl ştiu, însă, nu se va da bătut cu una, cu două. Însă, recunosc, sunt uşor îngrijorată în aceste zile!”, a spus soția lui Moroșanu.