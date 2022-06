Ce face, de fapt, Denisa Tănase, de când s-a mutat în Dubai? Totul s-a schimbat pentru ea: „Sunt într-un moment de transformare”

In articol:

Denisa Tănase, jumătatea trupei Bambi, radiază de fericire și totul pare că merge ca pe roate pentru ea. De câțiva ani, tânăra a renunțat la muzică și s-a lansat în afaceri, acolo unde se bucură de un real succes, fără doar și poate, fiind extrem de mândră de reușitele sale.

De curând, Denisa Tănase și soțul ei, Mircea Brânzei, s-au mutat pe tărâm arăbesc, în Dubai, acolo unde se bucură împreună de liniște, spune ea. Recent, în cadrul unui interviu, solista de la Bambi a dezvăluit ce face, mai exact, în Dubai, dar și care este viața sa, în aceste momente.

„Am decis să ne mutăm într-un moment în care eram în burnout”

Denisa Tănase a făcut o serie de dezvăluiri despre mutarea sa și a explicat că, ea și soțul său au decis să plece din România într-un moment în care atât fizic, cât și psihic, se simțeau la pământ, motiv pentru care s-au gândit să facă o schimbare și să se mute în locul lor de suflet, Dubai.

Citeste si: Denisa Tănase, păgubită în Polonia. Noul magazin al vedetei a fost jefuit: „Ni s-a furat foarte multă marfă”. Ce mesaj a transmis vedeta

De asemenea, Denisa Tănase a mai spus că această schimbare a fost extrem de benefică și simte că s-a reechilibrat din toate punctele de vedere, dat fiind faptul că s-a detașat de stres, dar și de activitățile care ajungeau să fie foarte intense. De asemenea, tânăra a mai explicat că în prezent muncește mai puțin, însă mai eficient.

Citeste si: Andreea Bănică a răbufnit pe internet! “Să îţi fie ruşine mare, mare pentru veninul pe care îl ai!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Totodată, artista a mai explicat că acum este într-un moment de transformare și, de la antreprenorul tehnician care muncea cot la cot cu angajații, încercând chiar să preia din datoriile lor, în prezent, Denisa s-a transformat în antreprenorul-manager, care este focusat pe dezvoltare.

„Am decis să ne mutăm într-un moment în care eram în burnout și resimțeam fizic nebunia ultimilor trei-patru ani. Am început și proiectul imobiliar și a fost nevoie ca Mircea să își desfășoare activitatea la biroul de aici. Pe mine m-a reechilibrat, din multe puncte de vedere. M-am detașat de stres, de activitățile intense de acasă, muncesc mai puțin, dar mai eficient. Diminețile în România erau cu telefonul plin de mesaje și de apeluri pierdute. Aici am un avans de două ore înaintea colegilor mei, ceea ce mi-a permis să am momentele mele de dimineață, în care să savurez cafeaua, să-mi deschid mail-urile. Colegii mei au devenit mai independenți, iau mai ușor decizii, iar eu sunt într-un moment de transformare: din antreprenorul tehnician care muncește cot la cot cu oamenii încercând, din cauza unui freak control, să le preia task-urile, în antreprenorul-manager, focusat pe dezvoltare, care urmărește procesele și se asigură că mergem pe drumul corect, însă fără să mai intervină distructiv în efectuarea lor.”, a declarat Denisa Tănase, pentru Viva.ro.

Denisa Tănase și Mircea Brânzei [Sursa foto: Instagram]

Denisa Tănase a renunțat la muzică

Denisa Tănase și-a descoperit latura antreprenorială în urmă cu doar câțiva ani, fiindu-i recunoscătoare soțului său, Mircea Brânzei, că a ajutat-o să-și șlefuiască talentul în afaceri.

Cum arată casa Denisei Tănase din Dubai. Fosta membră a trupei „Bambi” trăiește pe picior mare după ce a dat lovitura în afaceri

Odată cu lansarea în afaceri, Denisa Tănase a fost nevoită și să renunțe la muzică, însă cu toate acestea, vedeta a spus că nu are niciun regret pentru faptul că nu mai cântă.

„Nu, cred că nu am timp să conștientizez sau să îmi fie dor. Mă mai trezesc, uneori, cântând anumite melodii prin casă, dar lipsa exercițiului își spune cuvântul. Parcă nici vocea nu mai sună cum suna odată. (râde) Mă simt foarte împlinită cu ce fac acum și simt că traversez un moment în care eforturile și munca îmi sunt răsplătite prin efectele pe care le produc și feedbackul consumatorilor. Iar pe plan muzical nu pot să spun că am avut parte de aceeași recunoaștere.”, a mai adăugat Denisa Tănase, pentru aceeași sursă.