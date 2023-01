Ce face Denise Rifai pentru a fi sigură că dorințele ei se îndeplinesc? Prezentatoarea TV știe clar cum să obțină ce vrea: "Am trei dorințe anul acesta" | EXCLUSIV

In articol:

Când vine vorba despre iubire, Denise Rifai devine femeia sensibilă, dar care știe clar ce își dorește. Prezentatoarea emisiunii "40 de întrebări" este foarte iubită de public pentru sinceritatea și transparența de care dă dovadă la fiecare apariție.

Denise Rifai, totul despre dorințele ei ascunse

Pe lângă cariera de succes, are și o poveste de viață, parcă desprinsă din filme.

Denise Rifai este mândră de anul care tocmai a trecut, pentru că realizările au fost în număr mare în ceea ce o privește. Are chiar și o bucurie imensă când vorbește despre emisiunea pe care o prezintă. Vedeta Kanal D a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a fost mai sinceră ca niciodată.

"Cea mai mare realizare a mea din 2022 este faptul că am reușit să ajung în casele oamenilor săptămână de săptămână și avem acest succes formidabil cu 40 de întrebări. Asta e bucuria mea cea mai mare.", a precizat Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Pentru anul 2023, Denise Rifai recunoaște că are trei dorințe, care speră din tot sufletul să i se îndeplinească.

Dar, pentru ca totul să se petreacă așa cum își dorește ea, prezentatoarea TV are o superstiție pe care o respectă cu sfințenie. Iată despre ce este vorba.

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Ștefan Bănică Jr, mesaj emoționant după moartea lui Mitică Popescu. „Peste 300 de spectacole…”- bzi.ro

"Am multe dorințe, trei chiar, dar, dorințele, ca să se împlinească, nu trebuie dezvăluite. Le ținem în suflet.", a mărturisit Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

În ce crede negreșit Denise Rifai?

Denise Rifai este o femeie serioasă și impune foarte mult respect atunci când intră într-o încăpere. Însă, nu mulți știu că ea este de fapt un adult cu suflet de copil. Denise Rifai se bucură de lucrurile mărunte și pure și continuă să creadă, încă de când era mică în ceva în care mulți nu mai cred. Denise ne-a spus povestea ei, într-un interviu exclusiv, cu mărturisiri mai puțin știute despre ea.

"Eu cred în Moș Crăciun. Eu chiar cred în Moș Crăciun și o să cred în Moș Crăciun toată viața mea. Pentru mine sunt la fel sărbătorile și atunci când eram mică și acum, pentru că este acel spirit de puritate, pe care doar Crăciunul îl are. E frumos să știi că există ceva așa peste tine, Moș Crăciun, care atunci când ai nevoie, vine și îți aduce în cale un om, un cadou, un gând, o idee ceva.", a declarat Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Secretul siluetei lui Denise Rifai

Denise Rifai se mândrește cu o siluetă trasă prin inel. Nu apare niciodată altfel decât țiplă și astfel am fost curioși să aflăm cu se menține atât de bine. Am și aflat răspunsul, înțelegând că Denise Rifai este o femeie foarte atentă la siluetă.

"Ca orice femeie căreia îi place să arate cât de cât echilibrat, proporționat, fac și eu ce face toată lumea. Am grijă cum mă hrănesc, am grijă la cantități, încerc să fac sport ori de câte ori pot, am grijă să mănânc sănătos. Cred că acesta este verbul cel mai așezat, am grijă.", a explicat Denise Rifai, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!