Ce face Doinița Oancea atunci când acumulează kilograme în plus? Fanele actriței sigur îi vor urma exemplul: „Am un truc”

Doinița Oancea se numără printre cele mai apreciate și iubite actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, de când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care o urmăresc la orice pas.

Recent, în cadrul unui interviu, Doinița Oancea a dezvăluit ”secretul” unei siluete perfecte, explicând că atunci când acumulează câteva kilograme în plus, actrița apelează la un truc, pentru a slăbi sănătos. Iată despre ce este vorba!

„Nu mănânc mult de felul meu, dar mănânc prost”

Doinița Oancea are o siluetă cum multe doamne și domnișoare și-ar dori, iar de-a lungul timpului, vedeta nu s-a luptat cu kilogramele în plus, asta pentru că are grijă de corpul ei, mai ales atunci când observă că acumulează kilograme în plus.

Așadar, actrița a dezvăluit ”secretul” ei, pentru a slăbi sănătos, atunci când numărul de pe cântar crește cu câteva kilograme.

„Nu mănânc mult de felul meu, dar mănânc prost. Am un truc. Când mă îngraș câteva kilograme, recurg la 3 mese pe zi, fiecare masă cu legume, proteină și fruct, dar și o felie de pâine integrală. Așa slăbesc sănătos. Nu mai mănânc prăjeli, fast-food, ci cât mai natural și sănătos. Carnea o mănânc friptă, legumele în salată sau pe grătar”, a spus actrița pentru EGO.ro.

În cadrul aceluiași interviu, Doinița Oancea a fost întrebată dacă până în prezent i s-a cerut să se îngrașe, în mod special, pentru interpretarea vreunui rol, însă vedeta a explicat că nu s-a întâmplat acest lucru până acum.

Doinița Oancea a avut un moment de mare răscruce în teatru! Dezvăluiri din culisele celebrelor ei proiecte: "M-am speriat puțin"| EXCLUSIV

Cu toate acestea, bruneta a mărturisit că dacă i s-ar cere vreodată acest lucru, cu siguranță nu ar refuza, asta pentru că e meseria ei și o iubește foarte mult, deși i-ar fi destul de greu apoi să dea jos kilogramele acumulate.

”Nu a fost necesar până acum (n.r. să își schimbe silueta) și probabil că da, aș face-o. Este meseria pe care o iubesc cel mai mult. Da, aș face și asta, chiar dacă după ar fi greu să slăbesc.”, a mai spus Doinița Oancea, pentru aceeași sursă.

Doinița Oancea [Sursa foto: Instagram]