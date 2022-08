Ce face mai nou Cristian Boureanu cu femeile în pat, de când s-a despărțit de fosta? “Vă recomand să încercați și voi la noapte”

In articol:

Cristian Boureanu a avut o relație de șase ani cu Laura Dincă, iar vestea că cei doi amorezi s-au despărțit a picat ca un trăsnet pentru întreg showbiz-ul românesc. La scurt timp după separare, cunoscutul afacerist a anunțat că a intrat într-o nouă relație cu Cristina Belciu, care are o carieră de invidiat în domeniul modei și nu numai.

Cu toate acestea, povestea de dragoste dintre cei doi nu a durat prea mult timp, anunțând ulterior că și-au spus ”Adio”. Acum, în postura de burlac, Cristian Boureanu le-a făcut o serie de dezvăluiri internauților, recomandându-le ca în locul unui iubit sau a unei iubite să-și facă un prieten de somn, ceea ce e cu totul și cu totul diferit de un prieten cu beneficii.

„Bună tuturor, am decis să postez în limba engleză! Am fost întrebat in ultimul timp ce naiba este un prieten de somn. Un prieten de somn este asemănător unui prieten cu beneficii, însă total diferit. Va întâlniți împreună, acasă la unul dintre voi, gătiți împreună, beți împreună, vă distrați împreuna, puteți chiar și să vă tachinați puțin, dar într-un final dormiți împreuna, preferabil dezbrăcați, însă fără a face sex. Vă recomand să încercați și voi la noapte!”, a transmis Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu, despre relația pe care a avut-o cu Laura Dincă

Invitat în cadrul unui podcast pe YouTube, Cristian Boureanu și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Laura Dincă, tânăra alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de șase ani.

Atunci când s-au cunoscut, Laura abia ce împlinise vârsta majoratului, iar apropiații lui Boureanu nu au fost deloc de acord cu această relație, însă afaceristului nu i-a păsat de ceea ce spuneau alții, așa că a făcut ce i-a spus inima.

„Laura, într-adevăr, când ne-am cunoscut avea 18 ani și câteva luni. Toată lumea a urlat, de la familie, tata, fratele meu, toți se dădeau cu capul de pereți. Pe mine mă distrează foarte mult cum oamenii... știi vorba aia românească: <<câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia>>? Deci, atâta ură și polarizare pe niște chestii care, până la urmă, nu sunt treaba ta. Și ca dovadă că noi am avut o relație superbă șase ani și ceva și acum mai am sentimente față de Laura. 100% știe și ea. Eu am încercat tot timpul să iau partea bună de la viață. Ce să fac? Să mă dau cu capul de pereți că am cunoscut o fată pe care o iubesc, dar e mai mică decât mine cu 24 de ani sau să zic, paradoxal, chiar dacă e mai mică decât mine cu 24 de ani, uite că avem sentimente comune” , a explicat Cristian Boureanu în podcastul lui Cătălin Măruță.

