Ce face Oana Roman fără Marius Elisei. Au trecut 9 luni de când cei doi și-au spus adio

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit la începutul acestui an. Iată ce mai face fiica lui Petre Roman, de când s-a separat de fostul soț!

Ce face Oana Roman, de când a divorțat de Marius Elisei

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de la noi din țară. Aceasta își petrece majoritatea timpului în mediul online, unde a reușit să strângă o comunitate impresionantă de fani.

Deși se afișează mereu cu zâmbetul pe buze și cu o energie pozitivă, Oana Roman a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului. Vedeta s-a despărțit de fostul soț, Marius Elisei, la începutul acestui an, însă lucrurile între ei au fost incerte până în această toamnă.

Deși în luna ianuarie Oana Roman și Marius Elisei au pus punt relației, cei doi au încercat să refacă legătura de dragul fiicei lor, Izabela, dar și căsniciei îndelungate. Ba chiar mai mult, au locuit în aceeași casă, însă din nefericire, nu a fost nimic care să le mai salveze relația, astfel că, în luna septembrie au hotărât să pună stop definitiv și să meargă pe drumuri separate.

„Dar trebuie să fac anumite precizări. Sunt titluri care spun ”Marius Elisei declară anumite lucruri după 8 luni de la despărțirea de Oana Roman”.

Ei bine, în luna ianuarie a avut loc o despărțire, dar în urma unor discuții și a unor mesaje dintre noi, noi am încercat să reînnodăm relația și prin aprilie și prin luna mai. Din mai încoace a stat în casă cu noi.

Au existat eforturi din partea amândurora să încercăm să salvăm ceva. Prin iunie am avut chiar o discuție serioasă în care el mi-a spus că încă există sentimente, că el simte că mă iubește mai mult decât mă iubesc părinții mei.

Eu am crezut în asta, am încercat, am făcut eforturi, nu s-a putut. Diferențele și lucrurile, viziunile diferite dintre noi nu se pot rezolva. Astfel încât am hotărât că este mai bine să încheiem definitiv pentru că ne chinuiam amândoi.

Înainte ca eu cu Iza să plec în Franța, asta pe 3 septembrie, i-am spus că mai bine încheiem definitiv și ăla a fost momentul în care el a plecat definitiv de acasă”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Ce face Oana Roman fără Marius Elisei. Au trecut 9 luni de când cei doi și-au spus adio [Sursa foto: Instagram]

Fostul soț al Oanei Roman și-a refăcut viața

Deși au trecut doar câteva luni de la despărțire și nici o lună de la separarea oficială, Marius Elisei și-a refăcut deja viața amoroasă. Cu toate acestea, Oana Roman a declarat, printr-o serie de filmulețe postate de rețelele de socializare, că se bucură pentru fostul soț și nu este afectată de noua sa relație.

„Dragii mei, știți că atunci când am ceva de spus sau lămurit o fac aici, cu voi. Astăzi s-a declanșat o avalanșă de mesaje și apeluri din partea ziariștilor, a televiziunilor. Relativ la faptul că fostul meu soț și tatăl Isabelei s-a văzut cu ea de ziua lui și a anunțat subtil că e într-o nouă relație.

Evident, toată lumea m-a sunat să mă întrebe ce părere am, să merg la emisiuni să vorbesc despre asta. Le-am spus că nu îmi doresc, că nu sunt foarte multe lucruri de spus.

Eu mă bucur foarte mult, sincer, vă spun din suflet. Mă bucur că el e ok, că are o nouă relație și că lucrurile se pot liniști între noi, dar, evident că presa speculează mult.

Și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă de mine, că nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și că este foarte fericit cu ea. Lucru care pe mine mă bucură pentru că eu pentru asta m-am rugat. Ca el să își găsească o nouă relație ca noi să ne putem liniști”, a mai spus fiica lui Petre Roman.

