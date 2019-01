Ce face şi cum arată acum Raluca, fosta componentă a trupei Angels? Are cinci copii cu un procuror

Raluca, fosta componentă a trupei Angels, a dezvăluit de ce s-a retras din muzică acum mulţi ani. "Am renunţat, pentru că asta am simţit. Am revenit pentru că aşa am simţit. Nu m-am călugărit. Am principii, am valori la care ţin, dar nu m-am călugărit. Am făcut cinci copilaşi. Cel mai mare are 10 ani", a declarat Raluca la Teo Show.

Artista este mama a cinci copilaşi. Raluca este căsătorită cu un procuror, iar acum, că cei mici au mai crescut, a revenit în muzică. "Nu te stresezi ca atunci când ai doar unul. Până ajungi la al cincilea, i-a trecut febra primului copil. Primii doi se cresc cel mai greu. Apoi nu mai eşti la fel de speriat. Pe primii patru i-am crescut doar noi, fără ajutor. Nu am mai dormit o noapte întreagă de 10 ani. M-am învăţat cu ritmul ăsta. M-am învăţat deja. Am 32 de ani. Nu le-am dat lapte praf, i-am alăptat pe toţi câte un an şi jumătate, doi ani. Simt nevoia să o alăptez pe fetiţa cea mică. deşi mama insistă să nu o mai fac. Mă trezesc noaptea din oră în oră. Nu de foame cere de mâncare, ci pentru că vrea să te aibă alături", a explicat Raluca.

Cum se înţeleg cei cinci copii? "Se iubesc mult, au şi ei momentele lor de gelozie. Au mai crescut un pic, nu mai simt chiar aşa dorul meu, pot să merg la concerte", a mai spus ea.

Chiar dacă a născut de cinci ori, Raluca arată foarte bine. Care e secretul ei? "Stau în picioare toată ziua. După a cincea sarcină, am avut şi eu impresia că se adună kilogramele".