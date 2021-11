Ce face Tavi Clonda în fiecare seară, în timp ce Gabriela Cristea este la muncă: „Nu mă lasă niciodată...”

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de mai bine de 6 ani de zile. Din povestea lor de dragoste au venit pe lume două fetișe, Victoria și Iris, care le fac zi de zi viața mai frumoasă. Amândoi părinții sunt extrem de implicați în creșterea celor două fetițe, motiv pentru care reușesc să găsească un echilibru între viața personală și profesională.

Tavi Clonda a povestit cum arată nopțile sale în timp ce soția lui apare pe micile ecrane. În timp ce Gabriela Cristea se află la muncă, artistul își petrece timpul cu fetițele, le ia de la grădiniță și după aceea are grijă să fie întotdeauna bine hrănite înainte de a merge la culcare. Gabriela Cristea nu își lasă niciodată soțul acasă fără ceva pregătit de mâncare pentru fetițe.

„Gabriela are în fiecare seară emisunea și atunci eu de fiecare dată de la cinci jumate, șase când le iau de la grădiniță și până la zece, când ajunge Gabriela, ele sunt deja în pat. În fiecare zi le fac de mâncare, de fapt, Gabriela gătește și eu termin găteala sau o încălzesc pentru că nu mă lasă niciodată fără să le dau ceva de mâncare fetelor”, a declarat Tavi Clonda la un post de televiziune.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea, alături de fetițe [Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut coronavirus

Gabriela Cristea a fost prima din fmailia ei care s-a infectat cu virusul COVID-19. Celebra prezentataore tv s-a izolat într-o cameră, însă recunoaște că i-a fost foarte dificil din punct de vedere psihic, deoarece nu a putut să își vadă fetițele.

„Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă.

Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă.

Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii. Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta. În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt”, adeclaratGabriela Cristea.