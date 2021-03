Ce face toată ziulica Andreea Antonescu în Republica Dominicană și ce o așteaptă acasă! Situația ei e complicată

In articol:

Purtând un costum de baie care îi pune în evidență formele la care, probabil, jinduiesc mulți bărbați, Faimoasa Andreea Antonescu, cu un zâmbet larg, a recunoscut că îi este dor de România și, în special, de fiica ei, Sienna, dar că, atât cât mai poate, mai profită de vremea superbă din Republica Dominican, în detrimentul celei de la noi din țară, una deosebit de rece pentru această perioadă a anului.

” Am ieșit în civilizație după câteva zile în care am simțit nevoia să mă relaxez. Am vorbit, în toată această perioadă, cu Sienna, pentru că mi-a fost un dor nebun de ea și îmi este în continuare și abia aștept să o revăd și să o strâng în brațe. Am vorbit cu prietenii mei, am fost pusă la curent cu situațiile din țară, cu faptul că acolo este foarte frig și un motiv în plus pentru mine de a profita de soare și de căldura de aici, din Republica Dominicană.

Andreea Antonescu, in costum de baie, in Republica Dominicana

După cum vă amintiți eu, înainte să ajung la Survivor – unde, apropo, am ajuns, așa, decizia a fost luată într-o fracțiune de secundă dacă aș putea spune – eu în casă aveam renovări. Și am nevoie de ajutorul vostru pentru că la mine în casă se lucrează, rugămintea mea mare este să îmi dați o sugestie pentru cea mai bună saltea. Am nevoie de confort, am nevoie să dorm bine, am nevoie de un somn liniștit și relaxant”, a explicat Andreea Antonescu, recunoscând astfel că, în România, momentan situația ei locativă este una complicată.

Andreea Antonescu, eliminată din echipa Faimoșilor

Votată, săptămâna trecute, de majoritatea membrilor echipei Faimoșilor – toți, cu excepția Elenei Marin și a lui Zanni-, Andreea Antonescu a fost eliminată de la Survivor România 2021 în urma votului publicului, în ciuda faptului că era ”la concurență” cu trei războinici și cu Sebi, colegul ei.

Eliminarea Andreei Antonescu din echipă a făcut-o însă pe Faimoasa Elena Marin să sufere.

Andreea Antonescu a facut parte din echipa Faimosilor

”Am văzut-o afectată de eliminarea Andreei Antonescu, am văzut că s-a consumat enorm în acel moment. Andreea, așa prieteni să tot ai! O voi felicita pe Elena, când se va întoarce în țară, pentru valorile ei și pentru faptul că nu a renunțat la aceste valori nici măcar în cele mai grele condiții. Prietenul adevărat se vede la greu, nu la bine”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

Mai mult, deși a votat-o la consiliul de nominalizare, Cătălin Moroșanu pare și el afectat de plecarea Faimoasei Andreea Antonescu, lucru dezvăluit de Zanni. ”Și Moro este foarte afectat de plecarea Andreei. Moro, de când a plecat Andreea, a început să se simtă în plus”, susține Zanni, cel care, de altfel, l-a votat pe Cătălin Moroșanu pentru eliminarea de la Survivor România 2021.