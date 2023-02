Ce făcea Alina Pușcaș în perioada în care nu apărea pe micile ecrane? Vedeta a avut cu totul altă meserie: „A început cu un mail în care am trimis mai multe fotografii”

In articol:

Alina Pușcaș este una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute prezentatoare TV din țara noastră. Fiecare emisiune prezentată de ea este foarte urmărită de către oameni, iar aceasta reușește să strălucească de fiecare dată.

Vedeta a cucerit publicul grație frumuseții și carismei sale. Nu mulți știu, însă, cu ce se ocupa aceasta înainte de a deveni cunoscută.

Alina Pușcaș a avut o carieră în modelling

Înainte ca Alina Pușcaș să ajungă a apărea pe micile ecrane, acesta a avut o cu totul altă meserie. Încă de la vârsta majoratului, vedeta și-a dorit să devină model, însă, din păcate, prima încercare a sa a fost un eșec. Prezentatoarea TV a fost respinsă pentru că, a trimis unele poze în care erau vizibile diferite imperfecțiuni ale pielii, mai exact vergeturi.

Bruneta a mărturisit că se confrunta cu astfel de probleme, deoarece la acea vârstă făcea foarte mult sport. Din fericire, actrița nu s-a oprit la acest refuz și peste doi ani a mai încercat o dată, iar acum a fost acceptată.

„Cariera în modelling a început cu un mail în care am trimis mai multe fotografii, dar am fost respinsă în primă fază, pentru că aveam vergeturi. Aveam vergeturi la 18 ani, pentru că făceam sport. M-a luat capul și am început să alerg foarte mult la acea vreme și pur și simplu mi-a plesnit pielea de la musculatura dezvoltată brusc. Și atunci, la acel moment, erau “regulile jocului” mult mai stricte. Pielea mea care nu era impecabilă și care avea aceste mici vergeturi m-a împiedicat să încep treaba. Dar am mai încercat o dată cred că la vreo doi ani distanță și atunci am fost acceptată și am început modellingul. Am făcut destul de mult catwalk, multe ședințe foto, mi-a plăcut”, a declarat Alina Pușcaș, potrivit Playtech.

Mama vedetei a fost cea care a susținut-o

Persoana care a fost mereu alături pe prezentatoare TV și care a susținut-o în toată această perioadă a fost chiar mama ei. Femeia a fost cea care a încurajat-o pe vedetă să se înscrie la Balul Bobocilor. Ulterior, aceasta s-a înscris și la Miss România, la Miss Târgu Mureș, dar din păcate nu a putut merge la București pentru etapa următoare.

„Mamele în general au chestia asta cu partea de frumusețe, de fashion, mai ales că ea a fost cea care a insistat atunci când eram eu la Balul Bobocilor să mă duc, să mă înscriu. Am câștigat atunci Miss Boboc, ulterior m-am mai înscris și la Miss România, am fost Miss Târgu Mureș, dar nu am putut să plec, din păcate, nu mai țin minte de ce, la finala din București. Probabil mergând pe aceeași idee, a zis că trebuie să fac mai departe același lucru și cumva așa am pornit pe ideea asta. Mi-a rămas în minte și m-am dus mai departe cu modellingul pentru că îmi plăcea”, a mai spus actrița.