Ce făcea Elena Udrea la Revoluție: „Am ridicat mâinile pline de sacoşe şi am început să strig către soldaţi “Nu trageti”

In articol:

Elena Udrea a urmat o serie de cursuri în domeniul apărării și securității naționale la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”: Colegiul Național de Apărare, Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educațional și al Achizițiilor și un Masterat în Securitate și Apărare Națională la respectiva instituție de învățământ.

Elena Udrea a dezvăluit toate experiențele pe care le-a trăit în timpul Revoluției din 1989, pe blogul ei. Aceasta era încă consiliera lui Traian Băsescu, iar la acea vreme a redat una dintre cele mai grele perioade lae României.

Elena Udrea, mărturii despre Revoluția din 1989

Elena Udrea avea doar 15 ani, atunci când România trecea printr-una dintre cele mai dificile perioade. Fosta sefă a cancelariei se afla la Buzău, iar în lucrurile care s-au petrecut, la vremea aceea, au marcat-o și i-au rămas întipărite în memorie.

Elena Udrea a mărturisit că a crezut în Revoluție și, deși avea doar 15 ani a încercat să fie de ajutor societății, din acea perioada. Fosta ministru a dezvăluit că i-a hrănit pe soldații și voluntari aflați în timpul luptei.

Elena Udrea [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: A descoperit o pată neagră în gura fiicei sale. A ajuns de râsul unui spital întreg când medicii au aflat ce e, de fapt..- bzi.ro

Citeste si: Elena Udrea și logodnicul ei, vacanță în Grecia întreruptă! Cei doi au fost evacuați de urgență

”Eu sunt dintre aceia care au crezut în Revoluţie. În zilele acelea, începând cu 22 decembrie, am ieşit în Piaţa Dacia unde pe la ora 15.00 se adunaseră mulţi oameni. S-au auzit împuşcături. Mai târziu, pe la 18.00-19.00, s-au auzit împuşcături şi la Lumea Copiilor. Se făceau coloane pentru plecarea spre Bucureşti. (...) Nu m-au acceptat, eram o fată de 15 ani, au considerat că nu pot ajuta cu nimic. Pe bună dreptate. Când am plecat spre casă, am coborât la alimentara de la subsolul magazinului Dacia. Aveau brânză de burduf şi cârnaţi olteneşti. La liber, fără coadă. Mi s-a părut extraordinar.(...) Am ajuns acasă şi am pregătit pachete cu sandwich-uri şi ceai fierbinte pentru soldaţii şi voluntarii care asigurau paza diverselor instituţii de stat buzoiene. Îmi amintesc cum în faţă clădirii Poştei Române, un fel de Palatul Telefoanelor, era o baricadă. Am ridicat mâinile pline de sacoşe şi am început să strig către soldaţi “nu trageti”. Pare hilar acum, nu-i aşa? ”, a dezvăluit Elena Udrea, pe blogul ei.

Elena Udrea:"Era o nebunie în oraș și în țară!"

Elena Udrea a fost mereu o fire implicată și atentă la nevoile celor din jur. La doar 15 ani, fosta ministru s-a a făcut parte din brigăzile de voluntari care verficau identitatea trecătorilor întârziați.

Aceasta a mai dezvăluit că atât în orașul ei, cât ci și în țară era un haos total, iar ceea ce i-a salvat, la acel moment, a fost că au rămas uniți și că au încercat să nu se lase pradă sistemului.

Citeste si: Lovitură pentru Elena Udrea! Începe judecarea apelului în dosarul finanţării campaniei electorale

”A m făcut parte din brigăzile de voluntari care verificau identitatea trecătorilor întârziați. Speram să prindem vreun securist. Am organizat apărarea pe timp de noapte a blocului în care locuiam. Vecinii făceau de pază cu rândul și am blocat și ușa cu banca din fața imobilului. Nu a încercat nimeni să ne atace. Era o nebunie în oraș și în țară. Am crezut în ceea ce făceam și am crezut că numai cu acțiunea fiecăruia dintre noi puteam schimba sistemul în care trăiam și care ne sufoca. Nu știam mai nimic despre democrație. Știam doar că trebuie să scăpam din drama regimului lui Ceaușescu ”, a mai declarat Elena Udrea.

Distribuie pe: