Cornel Ilie și Lidia Buble pozează într-un cuplu

In articol:

Eliza, fosta soție a lui Cornel Ilie de la Vunk, a preferat să urmărească de la distanță jocul de ”îndrăgosteala” dintre fostul ei partener și solista Lidia Buble. Mamă a doi copii, femeia a preferat să plece din București și să-și consume energia la munte, realizând câteva trasee destul de dificile. Ultima imagine, datată 28 septembrie, o arată pe Eliza cucerind Vârful Vistea Mare (2.527 m) din Masicul Făgăraș. Asta după ce, cu doar două zile înainte, urcase pe Vârful Moldoveanu (2.544 m).

Eliza a preferat să plece pe munte

Eliza este, de altfel o împătimită a excursiilor pe munte și practică alpinismul. Ea a mers aproape toată vara la munte, preferând să-și petreacă în acest mod timpul liber, aproape de natură.

Cornel Ilie și Lidia Buble, flirt fără ascunzișuri

De cealaltă parte, Cornel Ilie își promovează destul de agresiv noua piesă alături de Lidia Buble, pozând într-un adevărat cuplu pe care l-ar forma cu aceasta. Cei doi nu se feresdc să publice imagini unul cu celălalt, nu doar din studio ci și din timpul liber și obișnuiesc să schimbe mesaje pline de subînțeles pe site-urile de socializare. În acest moment, toată lumea vorbește despre un nou cuplu în showbiz, format din Lidia și Cornel, însă, oficial, cei doi nu au confirmat acest lucru.

Citeste si: Andreea Pirui a ajuns la doctor! Ce operație și-a făcut - evz.ro

Eliza, fosta soția a lui Cornel Ilie

Cornel Ilie și-a anunțat divorțul de Eliza în urmă cu doar o lună, printr-o postare pe contul lui de social media.

Cornel: ”Eu și Eliza nu mai suntem un cuplu”

„Din «Poveste» a rămas «O veste»: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul «divorţ» să capete un aer distructiv, fatalist, aşa că o să formulez altfel: eu şi cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învăţat foarte multe împreună unul de la altul, am învăţat şi mai multe despre noi înşine şi, mai ales, despre viaţă. Am devenit mai puternici şi mai curajoşi, unul prin celălalt. Vom continua să ne creştem copiii cu aceeaşi dragoste şi grijă, arătându-le toate frumuseţile vieţii, bunătatea faţă de ceilalţi şi învăţându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiaşi prieteni buni, dar şi aceleaşi persoane discrete cu viaţa lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulţumim că înţelegeţi această alegere. Există dragoste după iubire. Fotografia este făcută azi, puţin mai devreme“, a scris Cornel Ilie, în dreptul unei imagini care-l arată strângându-i mâna fostei lui soții.

Eliza si Cornel Ilie au fost casatoriti 5 ani

De cealaltă parte, Lidia Buble tocmai a ieșit dintr-o relație de câțiva ani cu Răzvan Simion. Istoria pare să se reperete pentru Lidia, care, după ce s-a luptat atât timp cu acuzațiile că a ”stricat o familie” (Răzvan a divorțat și la scurtă vreme s-a afișat cu Buble), acum a ajuns exact în aceeași poveste, Cornel Ilie fiind separat de soția lui de puțină vreme, cel puțin oficial.