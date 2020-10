Viorica Dancila si Liviu Dragnea, cand aceasta era premier, iar el liderul PSD

Invitată în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Viorica Dăncilă a vorbit despre Liviu Dragnea și despre relația pe care a avut-o cu acesta înainte de a fi închis. Viorica Dăncilă a răspuns la întrebarea dacă a simțit că Liviu Dragnea încerca să o controleze în perioada în care era premier.

”Am simțit că au existat anumite presiuni pentru anumite lucruri pe care le voia puse în practică. Dar nu m-a controlat niciodată. Liviu Dragnea era președintele Partidului Social Democrat, eu eram premierul României și orice decizie luam era din funcția de premier. Am îndepărtat anumiți consilieri din echipa mea înainte ca Liviu Dragnea să fie arestat, pentru că eu am considerat că un premier trebuie să aducă în jurul lui oameni cu care este compatibil, care să fie foarte implicați și cu care poate lucra foarte bine. Deci nu se poate vorbi despre un control asupra premierului Viorica Dăncilă din partea lui Liviu Dragnea. Este adevărat că premierul este obligat să pună în aplicare programul politic al partidului, aveam discuții legate de acesta, dar nu putem niciodată să vorbim despre un control al lui Liviu Dragnea, lucru observat de altfel și prin divergența de opinii dintre mine și acesta în ultima perioadă”, a spus fostul premier.

Denise Rifai a întrerupt-o pe Viorica Dăncilă și a vrut să afle un răspuns clar: ”Deci eu notez că Liviu Dragnea a încercat să vă controleze dar nu a reușit...”.

”Nu. Liviu Dragnea de multe ori a avut anumite puncte de vedere, dar premierul Viorica Dăncilă niciodată nu a acceptat un lucru care nu se plia pe realitate și nu era benefic pentru România și pentru români”, a completat Viorica Dăncilă.

A plâns Viorica Dăncilă în cabinetul premierului?

Viorica Dăncilă a avut parte și de întrebări ”roșii” la care a răspuns fără ezitare. Una dintre acestea se referea la jignirile colegilor din partid și la speculațiile că ar fi plâns de nenumărate ori în cabinetul său de la Palatul Victoria.

”Au apărut în spațiul public și primele jigniri, foarte urâte. Marian Oprișan a fost auzit spunând ”dați căutare pe google cu proasta României și vă dă rezultat Dăncilă”. Claudiu Manda a spus și el foarte urât, citez ”avem candidat o proastă”. Presa a scris că ați plâns de foarte multe ori ca reacție la toate aceste jigniri. Vreau să știu de câte ori ați plâns în perioada în care ați fost premier și dacă reacția colegilor a fost o copie a modului în care Dragnea începuse să se poarte cu dvs. V-a jignit vreodată Liviu Dragnea?”, este întrebarea pe care i-a adresat-o Denise Rifai.

”Liviu Dragnea nu m-a jignit niciodată și nici nu a avut un comportament neadecvat față de mine. Legat de jignirile colegilor vedem că acest lucru se întâmplă de multe ori în politică. Este legat de educație, cum spunem noi, de cei 7 ani de-acasă. Jignirile nu aduc pete asupra celui care le primește, ci mai mult o umbră asupra celor care le aruncă. Sper ca cei care m-au jignit să nu aibă același comportament și cu femeile din jurul lor pentru că ar fi regretabil. Jignirile sunt atributul oamenilor slabi, a celor care nu au argumente. De obicei nu bag în seamă aceste lucruri deoarece sunt cazuri izolate și cred că viața le va demonstra că au greșit. (...) Nu am plâns niciodată. Am fost indignată, am fost supărată. Nu pot să spun că nu m-au afectat anumite lucruri care au venit de la niște oameni de la care aveam alte așteptări”, a spus Viorica Dăncilă în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.