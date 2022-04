Ce făcea Liviu Guță înainte să fie artist? A îndurat multe, până să cunoască succesul: "Am fost plecat în Iugoslavia"

In articol:

Liviu Guță este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară. Chiar dacă este cântăreț de manele, acesta a mai abordat și alte genuri muzicale precum folclorul. Reușește să câștige constant simpatia fanilor, prin sufletul pe care îl pune în interpretarea melodiilor, dar și carisma pe care o are și o folosește ori de câte ori are ocazia.

Ce lucra Liviu Guță înainte să fie artist?

Drumul spre succes e greu și anevoios. Acest lucru îl poate confirma și Liviu Guță, care a trecut prin multe, până să cunoască succesul. Invitat în emisiunea "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, cântărețul a dezvăluit din ce își câștiga traiul, până să devină faimos.

“La un local cânta lumea și dacă livram, mă chemau și pe mine. Lucram și la un service auto. Eu nu apucasem pe atunci să cânt la microfon, niciodată, doar în casă. Până să mă lansez, am fost prin Iugoslavia plecat, am lucrat și acolo, ce am putut și eu, la porumb, treburi gospodărești. În ’98-’99 am început să cânt cu formația și eu. Când m-am dus la local, m-au pus direct să cânt manele. Eu nu prea eram de acord, nici nu știam, dar ma învățat două piese. Prima dată îi imitam pe alții.”, a declarat Liviu Guță.

Liviu Guță, adevărul despre viața lui amoroasă

De ceva timp, în repetate rânduri, Liviu Guță afirmă că este iubește din nou. Se pare că după divorțul de fosta soție, artistul și-a găsit liniștea și alinarea în brațele altei femei, momentan misterioase. Și în cadrul interviurilor pentru WOWbiz.ro, cântărețul spunea cât de fericit și împlinit este. Ba mai mult, mama lui este și ea încântată de nou sa cucerire. La un moment dat, întrebat de Alexandra Ungureanu cum stă cu dragostea, Liviu Guță a răspuns în stilul caracteristic, plin de umor, însă, în același timp foarte sincer și asumat.

“Nu stau de gagici, gagici după program, dacă mai e timp, dacă nu mă pun în pat și dorm. Glumesc. Cu dragostea stau bine. Fără griji, fără complicații, fără stres. E bine, e perfect, o aplaudă.”, a mărturisit Liviu Guță, în emisiunea "Duet".