Ce făcea Lora pentru bani când s-a mutat la București?! Artista a recunoscut abia acum: „A încercat să mă îmbete”

Cunoscuta artistă se mândrește cu o carieră de invidiat în industria muzicală, Lora lansându-se în urmă cu ani buni. Cântăreața a decis să se mute în București pentru a-și clădi o carieră în muzică, însă recent, aceasta a povestit că începuturile sale nu au fost deloc ușoare, mai ales în primii ani după ce a ajuns în Capitală.

Totodată, nu cu foarte mult timp în urmă, artista a povestit și cum a reușit să câștige primii bani, iar suma generoasă pe care a obținut-o la momentul respectiv nu a fost din muzică, așa cum toți fanii se așteptau.

Lora: „Cei mai ușori bani dintre toți”

Lora a fost invitată în cadrul podcastului lui Horia Brenciu, acolo unde artista a povestit despre viața sa și despre începuturile sale în industria muzicală. În timpul interviului online, cântăreața i-a dezvăluit gazdei un secret, respectiv despre cum a făcut primii bani când a venit în București.

Așadar, la momentul respectiv, cântăreața a făcut un pariu cu un băiat, care a încercat să o îmbete, însă artista i-a spus acestuia că nu are cum, asta pentru că are o rezistență foarte mare, fapt ce s-a și întâmplat, căci a câștigat

300 de euro, cei mai ușori bani dintre toți, spune ea.

„Am băut o sticlă de vin. Vezi că sunt moldoveancă, nu ai nicio șansă cu mine. Horia, vrei să îți zic un secret? Știi cum am făcut eu primii bani când am venit în București? Cei mai ușori bani dintre toți. Vreo 300 de euro.

Am făcut pariu cu un băiat care a încercat să mă îmbete și i-am spus că nu are nicio șansă. Și am făcut duel cu el.”, a povestit Lora în cadrul podcastului lui Horia Brenciu.

Artista a apelat la terapie pentru a face față greutăților

Lora a vorbit în nenumărate rânduri despre debutul său muzical, care nu a fost unul deloc ușor, potrivit spuselor sale.

Recent, în cadrul unui interviu, cântăreața a povestit că, într-adevăr, este o persoană sensibilă, însă fiecare cădere a făcut-o mai puternică, eșecurile întârind-o și mai tare, de fiecare dată.

Cu toate acestea, cântăreața a apelat la terapie, asta pentru că și-a dat seama că în industria în care activează ea ar trebui să fie obligatoriu acest lucru, pentru a-ți da seama de anumite lucruri.

„Sunt o persoană foarte sensibilă, dar căreia nu îi este frică să cadă. Cred cu tărie că Dumnezeu a pus o inimă sensibilă în pieptul meu, dar mi-a dat o minte puternică și un corp la fel! Sportul meu este să mă țin bine pe picioare și să duc, cu verticalitate, tot ceea ce vine: fie bune, fie rele. Da (n.r. a făcut terapie). Mi se pare obligatoriu să faci asta când lucrezi într-un astfel de domeniu și când ești înconjurat de atât de mulți oameni și auzi atât de multe păreri… Nu mai știi ce e real și ce nu. Ai nevoie de un om imparțial, obiectiv, care, contra unei sume modice, îți spune adevărul”, a declarat Lora pentru Viva.ro.

