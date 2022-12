Ce fel de relație există între Amalia Năstase și soțul ei, Răzvan Vasilescu? „Îmi place să fiu căsătorită!”

In articol:

Amalia Năstase formează o familie împreună cu soțul ei, Răzvan Vasilescu. Vedeta și-a găsit liniștea și iubirea în brațele partenerului său de viață, după divorțul de Ilie Năstase.

Care este relația dintre Amalia Năstase și soțul ei, Răzvan Vasilescu?

Cei doi au demonstrat încă de la începutul relației lor că se iubesc foarte mult, însă nu a durat foarte mult și au hotărât să-și întemeieze o familie. Cu toate acestea, Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu sunt foarte discreți când vine vorba de familia lor.

Deși Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu sunt destul de discreți în legătură cu relația și familia lor, cei doi se iubesc foarte mult și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani, iar rodul iubirii lor este chiar un băiețel minunat, pe nume Toma.

În cadrul emisiunii „Teo Show”, Amalia Năstase a vorbit despre relația sa cu soțul ei, Răzvan Vasilescu. Aceasta a mărturisit că trăiește povestea de dragoste la care a visat dintotdeauna și s-au cununat civil în urmă cu 6 ani, la Las Vegas, detaliu pe care nu multă lume îl știa.

Amalia Năstase a fost căsătorită în trecut cu Ilie Năstase

Amalia Năstase simte că relația sa cu Răzvan Vasilescu este cea de care a avut nevoie dintotdeauna. Aceasta se simte iubita, respectată și înțeleasă, iar la rândul ei oferă același lucru soțului ei. Mai mult decât atât cei doi au o familie de invidiat și chiar dacă mariajul cu Ilie Năstase este dat uitării, Amalia Năstase nu s-a îndepărtat de fetele sale pe care le are cu acesta, ba chiar le crește în familia actuală cu Răzvan Vasilescu.

„ Îmi place să fiu căsătorită! Sunt cu omul pe care îl iubesc! Eu nu înțeleg când alții nu vor să se căsătorească! Până la urmă dacă e doar o hârtie, de ce să nu o faci?. (…) Iubirea și respectul sunt cele mai importante într-o relație. Dacă doi oameni nu se iubesc se vor urî. Nu se poate să fie o relație dacă nu există iubire. Iubirea înseamnă să pui persoana de lângă tine mai presus de orice. Eu reușesc să fac asta și cu copiii, dar și cu soțul”, a declarat Amalia Năstase, în cadrul emisiunii.

Amalia Năstase, Răzvan Vasilescu, băietelul lor și fata din prima casatorie a Amaliei Năstase [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Vasilescu, relația sa cu fetele Amaliei Năstase și Ilie Năstase

Amalia Năstase a încercat pe cât a putut de mult să fie discretă în legătură cu viața și familia sa pentru a nu se mai specula pe aceste subiecte. Aceasta și-a pus copiii și soțul pe primul loc în viață și nu a divulgat niciodată detalii din interiorul casei sale.

Deși acum trăiește povestea de dragostea la care a visat, fetele pe care le are împreună cu Ilie Năstase au rămas în continuare prioritatea sa. Acestea au crescut într-un mediu liniștit, plin de iubire în familia întemeiată de Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu.

“ Nu de asta s-a terminat prima mea căsătorie, că mi-am dat seama că sunt constrânsă de actul căsătoriei! Nu, sub nicio formă, adică, eu sunt foarte liberă dar în același timp am foarte multe tradiții pentru că fără tradiții nu putem să fim noi! Eu sunt măritată cu Răzvan în Las Vegas și suntem căsătoriți! Am copii care au crescut într-o familie, care indiferent că s-a destrămat prima familie, au crescut în a doua familie la fel de armonios!”, a mai spus Amalia Năstase.

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu [Sursa foto: Instagram]