Ce filme vei putea vedea pe HBO Max în România

Platforma de streaming va fi disponibilă și va înlocui HBO GO. Prețul unui abonament pe noua platformă va fi același cu cel de acum. Potrivit WarnerMedia, HBO Max va fi disponibil de pe 8 martie în următoarele state europene: Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Muntenegru, Olanda, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia.

Ce filme vei putea vedea pe HBO Max

Compania mamă a anunțat că HBO Max va include cele mai noi filme și seriale de la Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network și Max Originals. Printre acestea se numără Matrix: Resurrections, Dune, King Richard, dar și sezoane noi din Westworld, His Dark Materials și prequel-ul Game Of Thrones – House Of The Dragon. Mai mult, blockbusterele Warner Bros. vor intra pe HBO Max la 45 de zile de la lansarea în cinematografe.



„HBO Max vine în Europa şi aduce cele mai bune filme şi seriale produse în ultima sută de ani de Warner Bros., alături de producţii HBO, Max Originals, DC şi Cartoon Network”, spune Johannes Larcher, Head of HBO Max International.



Ca și dispozitive pe care va fi disponibil, HBO Max va fi găsit pe principalele dispozitive și platforme, inclusiv Ssmart TV-uri, pe dispozitive de streaming (Apple TV 4K şi Google Chromecast), consule de jocuri, telefoane mobile și tablete, dar și online, pe site-ul platformei. HBO Max va fi disponibil şi prin partenerii autorizaţi, furnizori de servicii CATV, DTH şi IPTV.

Platforma HBO Max aduce o experienţă de streaming îmbunătăţită, noi caracteristici şi funcţionalităţi, conţinut personalizat pentru utilizatori, recomandări speciale.Abonaţii îşi vor putea personaliza profilul HBO Max şi pot crea profiluri dedicate copiilor, cu control parental. Tocmai pentru aceste profiluri, HBO Max include şi titluri emblematice pentru copii: Tom and Jerry, The Powerpuff Girls, Looney Tunes şi Uimitoarea Lume a lui Gumball.

Cât va costa abonamentul

Noul abonament lunar costă 4.99

euro pe lună, însă, dacă ai deja abonament HBO GO sau dacă te abonezi până pe 31 martie, beneficiezi de un preț special: 3,3 euro pe toată perioada abonamentului tău.

În Spania, Andorra şi Finlanda, HBO Max va costa 8,99 de euro, pe lună. În plus, compania a anunţat că abonaţii pot achiziţiona abonamente anuale. Vor putea achiziţiona 12 luni la preţ de opt. Obiectivul WarnerMedia este de a extinde serviciul în 190 țări, până în 2026.



Surse: alephnews.ro, click.ro