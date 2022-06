„Ce gol imens” Sergiu Marocico, un cunoscut actor de teatru, și-a pus capăt zilelor. Bărbatul se afla în plin divorț cu soția lui

In articol:

Este doliu la Teatrul Național din Târgu Mureş, după ce unul dintre actorii instituției a recurs la un gest absolut șocant. Sergiu Marocico, în vârstă de 34 de ani, a fost găsit fără viață în propriul său apartament. Bărbatul se afla în plin proces de divorț cu soția lui și avea și un ordin de restricție, care îi interzicea să se mai apropie de ea.

Cu toate acestea, în urmă cu o zi, el a încălcat ordinul, după ce a mers la locul ei de muncă și ar fi bruscat-o. Se pare că actorul l-a agresat și pe iubitul femeii.

Imediat după scandal, Sergiu a plecat și-a închis telefonul și nimeni nu a mai știut nimic de el. Din cauză că a încălcat legea, polițiștii de la IPJ Mureș l-au căutat și au descoperit că acesta își pusese capăt zilelor.

„La data de 7 iunie a.c., polițiștii din Mureș au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că un bărbat din Târgu Mureș a încălcat ordinul de protecție emis de instanță împotriva sa, deplasându-se la locul de muncă al femeii, unde l-ar fi întâlnit și agresat pe partenerul acesteia. Imediat de la sesizare, au fost demarate activități de verificare pentru depistarea acestuia și luarea măsurilor legale în consecință. Totodată, la scurt timp, polițiștii au fost sesizați că, de la locuința acestuia, s-ar fi auzit un zgomot. Polițiști, reprezentanți I.S.U. și un echipaj SMURD s-au deplasat la fața locului, au pătruns în locuință, unde l-au găsit pe bărbatul în cauză, decedat.

Acesta a fost transportat la I.M.L.Târgu Mureș, pentru efectuarea autopsiei, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Totodată, din primele cercetări, nu au fost identificate urme care să indice faptul că acesta ar fi fost victima vreunei infracțiuni", au transmis reprezentanții IPJ Mureș.

Apropiații actorului sunt îngenuncheați de durere

Sergiu și soția lui, cu care se afla în plin proces de divorț, aveau un copil împreună, o fetiță care astăzi a rămas orfană de tată. De asemenea, colegii de breaslă, prietenii și familia sunt îndurerați la aflarea veștilor, iar pe rețelele de socializare toți au lăsat câte un mesaj de condoleanțe în memoria sa.

„Drum lin spre stele, Sergiu Marocico! Sper să-ți găsești liniștea și îmi pare nespus de rău că am fost atât de neputincioși în fața suferinței tale! Odihnă veșnică!"/ "Sergiu, dragule drag, ce triști ne lași... cât de neputincioși ne-am dovedit la durerea ta. Tu, care aduceai atâta lumina și căldură. Dumnezeu să te ierte!"/ "Fie-ti vesnicia odihnitore, curata, in pace si lumina Dumnezeirii! Dumnezeu sa te ierte, si sa-ti ofere un loc in lumina Sa mangaietoare, drag coleg si.bun prieten SERGIU MAROCICO! Condoleante familiei indurerate! Cu tristete, Eva si Rudy Moca!"/ "Nu cred, doamne ferește!! Dumnezeu sa îi dea liniștea de care avea nevoie. Om prea bun și mult prea repede plecat" /"Zbor lin printre stele. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Sincere condoleante familiei", sunt doar câteva dintre reacțiile apropiaților.