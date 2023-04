Ce i-a făcut educatoarea lui Iris, fiica cea mică a Gabrielei Cristea?! Prezentatoarea TV a înlemnit când a aflat prin ce a trecut fata ei: „E foarte greu să descoperi că copilul tău a avut parte de astfel de situații”

In articol:

Gabriela Cristea este mereu sinceră când vine vorba de fanii ei, însă chiar și așa, bruneta a avut parte de momente dificile cu fiica sa cea mică, despre care nu a vorbit până în prezent, deschizându-și sufletul abia acum în fața publicului său și reușind să vorbească despre episodul prin care micuța Iris a trecut la grădiniță.

Micuța avea un obicei, pe care în general mai mulți copii îl au, acela de a mușca atunci când nu știu cum să verbalizez ce simt. La un moment dat, Iris l-a mușcat pe un coleg de grădiniță, iar educatoarea a avut o reacție violentă asupra micuței. După asta, mama copilului a venit la fiica Gabrielei Cristea și, din nou, micuța a trecut printr-un moment dificil, asta pentru că femeia a certat-o pe Iris.

Copila nu a vorbit cu nimeni despre asta și începuse să se închidă din ce în ce mai mult, iar Gabriela și Tavi nu înțelegeau ce se întâmplă cu ea.

Au aflat destul de târziu de acest episod, însă atunci când au știut exact ce se întâmplă cu fetița lor, cei doi părinți au reușit să rezolve întreaga situație, iar Iris să devină un copil vesel ca înainte.

„Eu, trebuie să recunosc, am trecut printr-un moment emoțional foarte grav cu Iris. Nu am vorbit niciodată despre chestia asta. Iris a fost supusă unui abuz emoțional, ca să zic așa, din partea unei educatoare, care n-a înțeles că educația unui copil se face cu vorbă bună. Educația unui copil este cel mai încăpățânat copil, dar și cel mai înțelegător în momentul în care vorbești cu ea ca de la egal la egal și îi explici lucruri. Mușca, este o formă prin care copiii se exprimă în momentul în care nu știu să spună cu subiect și predicat anumite lucruri sau să ceară, ori au niște sentimente pe care nu pot să le exprime altfel și făcea asta și după ce depășise vârsta de 3 ani și a făcut până la un moment dat și a fost pedepsită de către educatoare, a strâns-o e mână și a certat-o. Mă rog, îl mușcase foarte tare pe un băiețel.

Mai mult decât atât, mama acelui băiețel a considerat de cuviință că ar trebui să vină și să o apostrofeze pe fiica mea în condițiile în care ea nu era de față cu niciun pedagog sau tutore de drept. A fost un episod foarte greu pentru noi de gestionat. Acum mai puțin de un an s-a întâmplat, trei ani și puțin avea, atunci am zis că mut munții, nu știam de ce un copil care cânta, dansa, era vesel, devenise introvertit. Am crezut că am greșit noi. Nici măcar nu a îndrăznit să ne zică nouă, pentru că noi discutam cu așa numitul pedagog și probabil credea că suntem într-o cârdășie și nici față de noi nu a reușit să se deschidă. Am încercat să descopăr și, din fericire, avem o vecină și ei i s-a destăinuit. De acolo, lucrurile au fost simple, eu am știut ce să o întreb ca ea să se deschidă. Am tăiat instantaneu întâlnirile dintre ea și persoana respectivă și lucrurile s-au rezolvat, inclusiv partea de mușcături.(...)

E foarte greu să descoperi că copilul tău a avut parte de astfel de situații. Din păcate, bullyingul e prezent destul de mult și nu doar din partea copiilor, ci și a adulților”, a dezvăluit Gabriela Cristea, în podcastul Dianei Bișinicu.

Gabriela Cristea și fiica cea mică, Iris [Sursa foto: Instagram]

Ce s-a întâmplat cu Gabriela Cristea, atunci când a fost însărcinată cu prima fiică

Gabriela Cristea și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre ce s-a întâmplat când a fost însărcinată cu prima ei fiică, Victoria.

Pe tot parcursul sarcinii, prezentatoarea TV a fost nevoită să urmeze un tratament care îi subția sângele și, pe lângă asta, bruneta a experimentat și un simptom cu care se confruntă multe femei însărcinate, mai precis gleznele umflate.

„Îmi aduc aminte că mi se umflaseră picioarele, aveam niște glezne cam cât era pulpa, ceva imens, eu care am niște glezne, oricât de grasă am fost, am avut gleznele subțiri. Mă uitam la ele și mă gândeam dacă vreodată voi mai fi om, așa ziceam. După două zile, după ce am născut, eram impecabilă. Am născut prin cezariană ambii copii tocmai pentru că făceam acel tratament și a vârstei înaintate. Eu am născut-o pe Victoria la 43 de ani și nu am avut deloc recomandarea să nasc natural și sinceră să fiu nu m-a mai bătut gândul”, a povestit Gabriela Cristea în podcastul Dianei Bișinicu.