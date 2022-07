Ce i-a făcut Vladimir Putin unei brazilience pe care a întâlnit-o la un eveniment! Tânăra a povestit întreaga experiență: „M-a băgat în sperieți puțin”

In articol:

Suzy Cortez este cunoscută în toată Brazilia și chiar în toată lumea după ce le-a încins imaginația tuturor domnilor cu aparițiile ei din revistele destinate bărbaților. De asemenea, pictorialele incendiare cu ea de pe internet nu sunt trecute cu vederea de mulțimea de fani pe care o are.

A fost desemnată „Miss BumBum”, iar motivul este evident, căci fotomodelul are cu ce se lăuda pentru că mama natură a înzestrat-o cu multe calități fizice demne de invidiat.

Se pare că nici Vladimir Putin nu a putut să nu o remarce. Suzi Cortez și liderul de la Kremlin s-au întâlnit la unui eveniment dedicat Campionatului Mondial de Fotbal în 2018, care a avut loc în Rusia. Atunci, un reprezentant al Federației Braziliene de Fotbal i-a făcut cunoștință șefului statului cu fotomodelul, iar momentul a fost cât se poate de stânjenitor și incomod pentru superba braziliancă.

Suzy Cortez [Sursa foto: Facebook]

Brazilianca, experiență incomodă cu Vladimir Putin. A povestit toate detaliile

Suzy Cortez a povestit cu lux de amănunte cum a fost primul contact cu liderul de la Kremlin. Ea a povestit că Vladimir Putin a speriat-o puțin cu gesturile sale total neobișnuite și bizare, ba chiar a povestit că în timpul cinei, atunci când voia să vorbească

cu ea, îi transmitea mesaje prin intermediul secretarei lui.

„Mi-a strâns mâna și s-a holbat la mine câteva minute, ceea ce m-a băgat în sperieți puțin. Pe tot parcursul evenimentului stătea pe un fel de tron ​​și când voia să-mi spună ceva, vorbea cu secretara, iar secretara îmi transmitea ulterior ce a spus”, a declarat Suzy Cortez.

Suzy Cortez [Sursa foto: Facebook]

Totodată, președintele Rusiei s-a asigura că brazilianca beneficiază de tot confortul posibil și a făcut în așa fel încât aceasta să aibă o vacanță de neuitat la el în țară. Astfel că și-a mobilizat toți oamenii pentru ca fotomodelului să nu-i lipsească nimic timp de o săptămână, cât a petrecut acolo.

„M-a lăudat foarte mult și m-a invitat să vizitez Rusia ori de câte ori vreau. Când am sosit în țară, am luat un taxi să explorez împrejurimile Moscovei. După ce a sosit Putin, o mașină guvernamentală m-a dus peste tot unde voiam. Mi s-a părut foarte ciudat, pentru că nu știam dacă sunt protejată sau supravegheată. Am stat o săptămână și m-am întors în Brazilia”, a mai spus ea.