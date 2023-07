Ce i-a promis Daniel Balaciu din spatele gratiilor Danei Roba?! Bărbatul cere acum să fie judecat în libertate: „Nu o voi mai lovi niciodată pe soția mea”

In articol:

Soțul Danei Roba susține că regretă că a bătut-o pe vedetă și că vrea să fie judecat în libertate. În urmă cu aproximativ o lună, Daniel Balaciu a mutilat-o cu un ciocan, aceasta ajungând în comă la spital.

Daniel Balaciu cere să fie judecat în libertate. Ce promisiune a făcut?!

Dana Roba a fost externată și a povestit filmul tragediei, iar acum soțul ei face tot ce îi stă în putință să scape de anii grei de închisoare.

După ce soția lui a fost externată, Daniel Balaciu se pare că face tot posibilul să se apere. După ce Dana Roba a fost la un pas de moarte din cauza acestuia, bărbatul a declarat că regretă ce s-a întâmplat și că nu o să se mai repete vreun incident asemănător. Tot Daniel susține că vrea să fie judecat în libertate pentru că fetițele pe care le are cu Dana au nevoie de el. Încă de la bun început, bărbatul a susținut că și-a lovit soția în legitimă apărare, fapt ce a fost negat total de make-up artist.

„În acel moment, Dana a început să mă amenințe cu interlopii și mi-a fost frică că vor veni să mă omoare. Regret ceea ce am făcut și nu o voi mai lovi niciodată pe soția mea. Dar vreau să se știe că ce s-a întâmplat a fost în legitimă apărare din cauza faptului că am fost provocat. Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi. Eu m-am ocupat de fete, nu soția mea.

Dana a fost amanta lui Guță și am poze cu ea venind acasă la 1 noaptea. Soția mea și-a făcut relații pentru că machiază, ea mi-a distrus familia. În toată perioada în care am fost împreună nu i-am dat nicio palmă. Menționez și că am fost campion la șah”, a mai spus Daniel Balaciu, conform SpyNews.ro.

Cum încearcă soțul Danei să se apere

Declarațiile celor doi soți sunt total opuse. Daniel Balaciu a povestit că înainte de incident a stat închis timp de 28 de zile, în casă, împreună cu cele două fetițe pentru că aveau varicelă. În tot acest timp, Dana nu a făcut schimb cu el pentru că lucre, fiind singura care aducea bani în casă. Un alt lucru care este total diferit în declarațiile lor este că Dana Roba susține că divorțul lor era pe cale amiabila, în timp ce Daniel are o total altă versiune a poveștii.

„Trebuie să menționez că de 28 de zile eram închis în casă împreună cu fetele mele pentru că aveam toți varicelă. Dana nu m-a schimbat nici măcar o zi, iar situația asta mi-a provocat un stres continuu. În data de 8 mai, soția mea a depus o cerere de divorț la notar și am primit un termen de răzgândire până în data de 9 iunie”, mai susține Daniel Balaciu.