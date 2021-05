Ce i-a scris Gheorghe Dincă studentei care i-a trimis o scrisoare: "Aceeași mână care a ținut stiloul în mână, e aceeași mână care a omorât cele două fete"

In articol:

Studenta a postat pe Tik Tok mai multe clipuri în care vorbește despre cum a ajuns să comunice cu Gheorghe Dincă prin scrisori.

Gheorghe Dincă, scrisoare pentru o studentă la Drept

Studenta de la Drept, dezvăluiri despre scrisoarea scrisă de Gheorghe Dincă[Sursa foto: Captură Tik Tok]

Denisa Dinu este studentă la Drept și pentru lucrarea sa de licență, cu subiectul "Ucigași în serie", ea a studiat și cazul Caracal. Pentru a avea o documentație cât mai bună, studenta a făcut toate demersurile și i-a trimis lui Gheorghe Dincă o scrisoare în penitenciar, fără prea mari speranțe că îi va răspunde.

"Sunt anul IV la Drept, deci trebuie să-mi pregătesc Licența. Am în Criminologie, cu tema "Ucigași în serie". Am avut trei spețe, trei cazuri, trei ucigași în serie. După o serie de dezbateri, l-am ales cu profu' și pe Gheorghe Dincă. Stăteam frumos și mă gândeam și aveam nevoie de multă informație, de altă perspectivă: ce ar fi să-i scriu lui Dincă? După multe telefoane și după multă bătaie de cap, am reușit să aflu un demers, am respectat și i-am trimis o scrisoare lui Dincă.

Sincer, am crezut că nu o să-mi răspundă niciodată, dar după o perioadă destul de lungă mi-a răspuns. Mi-a răspuns și am în cutia cu amintiri scrisoarea lui. E ciudat că mă bucur că mi-a scris un ucigaș în serie...scris de mână, eu am trimis o scrisoare scrisă la calculator. Deși m-a adăugat pe lista de vizitatori și probabil cererea e la comisie și trebuie să fie probată, am refuzat să mă duc.",a spus studenta la Drept.

Ce a scris Gheorghe Dincă în scrisoare: "Menționează că are două condiții dacă vrem să ne vedem"

Denisa Dinu, studenta care își pregătește lucrarea de licență, a fost surprinsă să primească răspuns la scrisoare. Nu dezvăluie tot ce i-a scris, însă spune că i-a pus două condiții dacă își dorește să se vadă. În plus, el își arată părerea de rău pentru ceea ce a făcut și termină scrisoarea cu blesteme aduse familiilor fetelor.

"Acesta e plicul cu pricina. Penitenciarul Craiova, strada Vasile Alecsandri, nr.89, Craiova, Dolj. Am rămas plăcut surprinsă că are un scris elegant, de poet, înclinat spre dreapta, iar în spatele acestui scris se află o psihologie întreagă, asta am studiat și la Criminalistică. La începutul scrisorii este prietenos, frumos, frumos, iar apoi, spre jumătate, menționează că are două condiții dacă vrem să ne vedem. Prima condiție este să-i virez o anumită sumă de bani în contul bancar, iar cea de-a doua condiție o să mi-o spună în momentul în care ne vedem. Și e riscant să te duci să te vezi cu un criminal și săți pună o condiție. La un moment dat, ai impresia că îi pare rău pentru ceea ce a făcut, apoi spre final aduce blesteme familiilor. Îmi spune că nu-i pasă de unde fac rost de bani, dar trebuie să fac rost de bani, și ce este cel mai îngrozitor, aceeași mână care a ținut stiloul în mână în timp ce a scris această scrisoare, e aceeași mână care a omorât cele două fete.", spune studenta.

Studenta care a vorbit cu Gheorghe Dincă prin scrisori: "Îmi știe atât numele, cât și adresa"

Fata a fost întrebată de internauți dacă nu se teme de faptul că Gheorghe Dincă știe detalii despre ea. Ea știe doar că a avut multe de învățat și cu siguranță experiența o va ajuta în cariera sa profesională.

"Știu este creepy, îmi știe atât numele, cât și adresa, dar nu este ca în filme, este totul safe, am vorbit înainte la penitenciar. Scrisoarea începe fix așa: "Domnișoara Denisa, mă numesc Gheorghe V. Dincă și sunt născut la data...". Îmi spune câteva date despre el, oricum date pe care le știam deja din rechizitoriu. Și o chestie interesantă: am vorbit la telefon și cu primul lui avocat pentru câteva informații, am fotografiat scrisoarea, am atașat-o la lucrarea de licență. A fost o experiență unică, nu regret absolut nimic. Personal, am avut foarte multe de învățat din această experiență.", mai spune tânăra studentp pe Tik Tok.