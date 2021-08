Ce i-a spus Alex Leonte lui Theo Rose, după aparițiile provocatoare din ultimul videoclip: „Nu am intrat în detalii...”

In articol:

Theo Rose și Alex Leonte fomrează un cuplu de patru ani de zile. Cei doi locuiesc îpreună și au o relație foarte apropiată. Fanii au încercat de multe ori să o „cupleze” cu Bogdan de la Ploiești, în urma colaborărilor și aparițiilor pe care le-au avut împreună.

Cei doi formează un duo muzical de excepție, însă amândoi au clarificat faptul că nu este nimic în afară de o relație profesională și de prietenie.

Recent, Theo Rose a scos o piesă alături de Emilian, care a urcat imediat în trending. Frumoasa cântăreață a purtat mai multe ținute provocatoare, dintre care una dintre ele a fost doar într-un costum de baie și un palton. Imaginile i-au făcut pe fani să se întrebe ce părere are iubitul artistei despre aceste apariții provocatoare. Pe pagina ei de Instagram, Theo Rose le-a răspuns urmăritorilor ei chiar la această curiozitate.

„Nu mi-a zis săracu' nimic. Eu când l-am întrebat dacă i-a plăcut videoclipul a zis ”Da, e super”. Am zis și eu ”mulțumesc” și nu am intrat în detalii ca să nu scormoneasc în... știți voi. Mai mergi și pe burtă”, a fost răspunsul dat de Theo Rose.

Theo Rose, în ultimul ei videoclip [Sursa foto: Captura Video]

Theo Rose, despre zvonurile dintre ea și Bogdan de la Ploiești

Theo Rose a vorbit despre modul în care zvonurile despre ea și Bogdan de la Ploiești i-au afectat relația cu Alex Leonte, nepotul celebrului nea Marin.

„După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.

După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex”, a povestit Theo Rose.