In articol:

Iancu Sterp s-a calificat în finala Survivor România, cu prestații extraordinar de bune pe traseu. Astfel, războinicul avea să se țină de cuvânt în fața fanilor, cărora le-a spus la plecarea în Republica Dominicană că nu îi va dezamăgi ca sportiv și ca om.

În plus, Iancu a devenit și un adevărat crai al show-ului de supraviețurie din Republica Dominicană, prin felul în care arată fizic pe trasee, lucru confirmat și de Culiță, într-o intervenție la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”, în urmă cu ceva vreme. ”Deja am văzut că fetele se uită la el într-un fel anume. Are frate-miu ăsta ceva al lui. Mereu atrage toate reprezentantele sexului frumos. Este un real pericol pentru băieții de acolo, care stăteau liniștiți până acum, atât la concurs, cât și la capitolul apariții”, a spus amuzat artistul în urmă cu o lună.

Citeste si: Culita Sterp are o noua iubita? A fost fotografiat in timp ce saruta de zor o bruneta focoasa!

Citeste si: TULBURĂTOR! Ghiță de la Survivor România, abandonat în copilărie! ”Am fost la casa de copii”! Declarațiile care au șocat în Republica Dominicană

Citeste si: Iulian Pîtea șterge pe jos cu Emy Alupei! O mincinoasă! ”A crezut că a scăpat basma curată și a reușit să ne manipuleze pe noi toți încât să aruncăm cu noroi în Iancu că este escroc sentimental”

Spusele lui Culiță aveau să se și adeverească, întrucât, în Republica Dominicană, Iancu a săgetat inimi, iar una dintre ele a fost cea a faimoasei Emy Alupei, faimoasa care l-a îndrăgit din prima clipă. Drept dovadă, o bună bucată de vreme, s-a vorbit despre o legătură între cei doi, mai mult decât amicală sau de concurs, în ciuda faptului că războinicul avea și iubită acasă.

Cu toate acestea, familia lui Iancu a plăcut-o mult pe Emy. Doamnei Geta, mama războinicului de la Survivor România, îi surâde ideea unei relații între Emy Alupei și fiul ei. În cadrul emisiunii FanArena, ea a vorbit pentru prima dată cu fosta faimoasă. Femeia a reacționat imediat după ce a auzit că Emy îl place pe Iancu doar ca prieten, nu ca bărbat.

„I-a plăcut și ca bărbat, și ca prieten! Eu nu cred! Sunt frumoși amândoi, se potrivesc. Au aceeași vârstă. E o fată frumoasă și băiețoasă. Așa eram și eu când eram tânără. Eu băiat trebuia să fiu”, iar reacția faimoasei a venit imediat. „O iubesc pe doamna Geta! E genială!”

Geta Sterp a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Emy. „Ca fată, eu am văzut, ai susținut echipa ta la faimoși și ai adus puncte uriașe. N-a adus nicio fată puncte câte ai adus tu”, a declarat doamna Geta. La fel și fratele războinicului, care a intervenit și a felicitat-o pentru parcursul ei în competiție. Însă, Culiță Sterp a avut și un mesaj surprinzător pentru Emy! ”Ai fost foarte tare în competiție și chiar te-aș fi văzut lângă frate-miu, ca și cumnata mea, dar, din păcate, el are iubită acasă. Dacă nu ar fi existat Denisa, puteam vorbi acum despre grade de rudenie între noi”, a spus Culiță.