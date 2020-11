Ce i-a spus, de fapt, Mircea Lucescu lui Leo Messi la finalul meciului Barcelona - DInamo Kiev 2-1

Mircea Lucescu l-a oprit pe Leo Messi după meci [Sursa foto: Captură Digi Sport]

Miercuri, 4 noiembrie, a avut loc meciul dintre Barcelona și Dinamo Kiev, care s-a terminat cu scorul 2-1 pentru Barcelona.

Momentul în care Mircea Lucescu l-a oprit pe Messi a fost surprins de posturile tv

Echipa condusă de Mircea Lucescu a fost înfrântă, după ce a fost la un pas să egaleze. Cu toate astea, a ratat această șansă uriașă. După ce meciul s-a încheiat, Mircea Lucescu a mers la Leo Messi, pe care l-a oprit în momentul în care intra în vestiar.

Fotbalistul se grăbea să iasă din arenă, iar românul l-a strigat să se întoarcă. „Il Luce” și-a dorit, cu siguranță, un autograf de la fotbalistul argentinian. Posturile tv au surprins întreg momentul în care cei doi apar extrem de apropiați, ba chiar la un moment dat, Mircea Lucescu îl bate pe umăr pe Messi, în semn de apreciere. După ce i-a spus ce avea de spus, fotbalistul argentinian i-a făcut semn cu mâna că îl așteaptă la vestiare, acolo unde, cel mai probabil i-a dat un tricou.

Ce a declarat Mircea Lucescu imediat după înfrângere

„Cred că meritam cel puțin un egal, dar, în aceste circumstanțe, am făcut un meci bun. Sunt mândru de băieți. Am pornit mai timid, apoi jocul a crescut, surprinzând cu multe contraatacuri rapide. Ne-am creat ocazii, dar s-a văzut lipsa de experiență, de aceea am ratat și în situații de unu la unu”, a declarat Mircea Lucescu după înfrângere.